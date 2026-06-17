¡Última hora! Tiroteo en La Locería deja tres víctimas fatales cerca de la Escuela República de Japón

Un hecho de sangre bajo la modalidad de sicariato estremeció la mañana de este miércoles al sector de La Locería, dejando como saldo fatal la muerte de un hombre y una niña de 10 años, además de una mujer herida. El hecho violento ocurrió en los alrededores de la Escuela República de Japón, justo en el momento en que los estudiantes se disponían a ingresar al plantel educativo.

De acuerdo con el informe oficial brindado por el subcomisionado Demetrio Martínez, jefe de la zona policial de San Francisco, los agresores se desplazaban a bordo de una motocicleta, desde la cual realizaron múltiples disparos contra el automóvil Toyota Corolla de color azul en el que viajaban las víctimas.

Vecinos del área relataron que escucharon las detonaciones a tempranas horas y, al salir, descubrieron a los ocupantes heridos con impactos de bala dentro del vehículo. Los afectados fueron trasladados de urgencia al Hospital Santo Tomás, donde posteriormente los médicos dictaminaron el deceso del hombre y de la niña de 10 años. Se confirmó que la mujer que los acompañaba mantiene un vínculo de afinidad con el hoy occiso; en este momento recibe atención médica por las heridas sufridas.

Las investigaciones preliminares de la Policía Nacional revelaron que el adulto asesinado poseía un prontuario delictivo. El sujeto ya había sido condenado y cumplió una sentencia en un centro penitenciario por el delito de robo a mano armada. Asimismo, las autoridades informaron que hace apenas un mes la víctima había sobrevivido a un primer atentado contra su vida en el sector de Brooklincito.

Personal del Ministerio Público, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional, se mantiene en la escena del crimen recabando indicios, huellas y testimonios para esclarecer el móvil de este doble homicidio e intentar dar con el paradero de los sicarios.