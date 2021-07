Asamblea Nacional no viola la ley al solicitar que se investigue la situación de los diputados Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares

La enemistad manifiesta de algunas personas incita a que se sigan violando los derechos humanos de los diputados del Parlacen, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, detenidos ilegalmente en Guatemala, indicó el abogado Luis Eduardo Camacho González.

El jurista agregó que la Constitución Nacionales es clara en señalar que los miembros de la Asamblea no son legalmente responsables por sus opiniones o voto que ejerzan en el ejercicio de sus cargos.

Esto, en referencia a algunos cuestionamientos surgidos en torno a la solicitud que realizaron algunos diputados al presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, para que se conforme una comisión de investigación para atender la situación jurídica de los diputados panameños.

Camacho González agregó que hay que aclarar que dicha nota se dio dentro del ejercicio y las facultades legales que tiene por su cargo los diputados de la Asamblea Nacional y por lo tanto no hay responsabilidad.

"Lo otro que ha sido falso dentro de lo que se ha planteado es que con este acto ha sido violentado el númeral segundo del artículo 162 de la Constitución Política, en el cual se describen las prohibiciones de la Asamblea de inmiscuirse, mediante resoluciones, en asuntos que son de privativa competencia de otros órganos del Estado. En este caso no hay una resolución, lo que existe es una nota d0nde solicitan ver el tema de los hermanos Martinelli Linares", explicó.

Agregó que además de la creación de la comisión para ver la situación de los Martinelli Linares, otra cosa que los diputados están pidiendo es que se haga un llamado de atención para que el Estado panameño investigue de lo que está sucediendo.

"Porque no puede desconocerse que los diputados del Parlacen son colegas de los diputados de la Asamblea Nacional y lo mismo que le está sucediendo a ellos le puede pasar a cualquier servidor público en el ejercicio de sus funciones en el exterior del país y se puede dar una situación de que el Estado panameño no los va a defender", sentenció.'

1

año y días tienen detenidos ilegalmente los Martinelli. 5

años fueron electos diputados. 5

de mayo de 2019 fue elección.

Enfatizo el abogado que hay evidencias de que el Estado panameño ya en otras ocasiones ha salido a defender a personas que mantienen estatus de diplomáticos, como es el caso de los diputados Martinelli Linares.

Añadió Camacho González que entiende que existan rivalidades políticas y personas que le tienen un "odio especial" a Ricardo Martinelli y su familia, pero eso no debe ser una razón para que se pierda la objetividad y no se digan las cosas como son y "no se puede iniciar ninguna investigación contra los diputados por este tema".

