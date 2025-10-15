Asamblea ratifica a Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados de la CSJ

El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó a Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por un periodo de 10 años.

Agurto asumirá como magistrada principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo de Cecilio Cedalise, mientras que Villalobos ocupará el cargo de magistrado principal de la Sala Primera de lo Civil, en sustitución de Ángela Ruso.

Ambos fueron designados por el presidente José Raúl Mulino y posteriormente recibieron el respaldo del Legislativo.

Gisela Agurto es egresada de la Universidad Santa María la Antigua y posee una maestría de la Universidad de Tulane, en Louisiana, Estados Unidos.

Se ha desempeñado en diversos cargos como jueza del Tribunal Marítimo, de juzgados municipales civiles, magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia.

En tanto, Carlos Villalobos es abogado litigante egresado de la Universidad de Panamá, con más de 20 años de experiencia en derecho civil, contratos bancarios y de seguros, propiedad horizontal, derechos hereditarios y recursos de casación y amparo de garantías constitucionales.

Cuenta con un postgrado en Derecho Procesal Civil y ha sido reconocido con la Medalla Ascanio Mulford del Colegio Nacional de Abogados.

Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa le otorgó un reconocimiento por su valiosa participación como exponente en los conversatorios sobre el Proceso Ordinario en el Nuevo Código Procesal Civil.

