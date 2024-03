Asamblea: Roux no ha pedido rehabilitación de ciudadanía

La Asamblea Nacional de Diputados confirmó que Rómulo Roux no ha solicitado ni tramitado petición de rehabilitación de los derechos inherentes a la ciudadanía panameña.

A través de una carta enviada al licenciado Iván Flores, el secretario general de la Asamblea, Quibian Panay, confirmó que no existen en los archivos que se haya expedido resolución de la directiva o del pleno.

Flores solicitó el pasado 13 de marzo una actualización de la certificación N° 2023_1012_AN_SG de fecha de 13 de octubre de 2023, que guarda relación a la solicitud del 2 de octubre de 2023.

"Me certificó la Asamblea que el señor (Roux) no cumple con los requisitos de ley para ser candidato a la presidencia, toda vez que él no ha pedido la habilitación de su ciudadanía", dijo Flores.

Flores puntualizó que Roux tiene que cumplir con los requisitos que exige la Constitución y agregó que solo la Asamblea puede rehabilitar la ciudadanía de Roux.

"Me extraña que siendo socio de Morgan y Morgan no haya hecho su mero trámite. Vamos a hacer lo pertinente a futuro porque la Constitución Política se cuida. Tenemos que hacer una elecciones limpias", comentó.

El abogado dijo que tiene la posibilidad de presentar un escrito de impugnación contra Roux, porque debe cumplir con lo que dicta la ley.

"Tenemos que ser cuidadosos con el tema, no podemos permitir que las personas que no cumplan con los requisitos de ley puedan tener esas aspiraciones. No puede correr como candidato", reiteró.

Días atrás, el abogado Teófanes López presentó un impulso procesal a la demanda contenciosa de nulidad por este tema.

López recordó que su demanda tiene más de dos meses esperando que la magistrada María Cristina Chen Stanziola la admita.

El docente precisó que Rómulo Roux renunció a su ciudadanía panameña. Esta situación le impediría correr por la presidencia de la República en las elecciones del 5 de mayo.

"Él sigue siendo panameño, pero la renuncia expresa suspende la ciudadanía. No puede ser candidato, porque para ello debe tener la ciudadanía vigente", agregó.

López manifestó que la única forma de restituir su ciudadanía es a través de la Asamblea Nacional.

"Pero Rómulo, junto con una funcionaria del registro civil, han rehabilitado la ciudadanía, cuando ella no tiene competencia legal ni constitucional", añadió.

