Balbina Herrera no pudo sustentar denuncia contra Ricardo Martinelli en juicio pasado

A pesar de que en el juicio pasado Balbina Herrera declaró "no" o que no le constaba que el expresidente Ricardo Martinelli diera orden directa para pincharla o que diera una orden para darle seguimiento aún se mantiene como querellante en el caso Pinchazos.

Ante la batería de preguntas de la defensa, Herrera no pudo sustentar la denuncia que presentó contra Martinelli, interrogatorio en el que confirmó que ni siquiera se practicó una diligencia para comparar información de su correo electrónico.

"¿Participó usted o algunos de sus abogados querellantes en alguna diligencia de extracción de esa información de algún correo sí o no?, preguntó la defensa a lo que Herrera respondió que "No".

¿Sabe usted si algún abogado de la defensa participó en la extracción de la información supuestamente contenida del correo bradpty sí o no?. Repuesta: "No, no tengo conocimiento

¿Usted manifestó que se le habían hurtado una computadora, eso es cierto o no? Repuesta: "sí"

¿Fueron una o dos computadora dos? Repuesta: una computadora y luego se metieron a mi casa en el tema de mi recámara y el aceite y todo lo que dije con anterioridad y que he repetido más de tres veces.

¿Señora Balbina sabe usted quien le hurtó la computadora? Repuesta: "No, los señores de la DIJ dijeron que no sabían quién se la había robado".

Balbina Herrera también aseguró que cuando le mostraron la documentación para reconocer en la fiscalía auxiliar, le presentaron un soporte papel.

Además, confirmó que la cifra de 30 millones de dólares que pide como resarcimiento fue fijada con base en documentos de Finmecanica y Agafia Corporation.