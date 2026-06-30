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Panamá

Bancada Seguimos postula a Betserai Richards para la presidencia de la Asamblea Nacional

Publicado 2026/06/30 06:45:00
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica

Desde la bancada subrayaron que esta propuesta mantiene los principios del Movimiento Otro Camino (MOCA), priorizando el mérito y la ética.

Postulan al diputado Betserai Richards para la presidencia de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo

Postulan al diputado Betserai Richards para la presidencia de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo

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La Bancada Seguimos anunció la postulación del diputado Betserai Richards para la presidencia de la Asamblea Nacional, correspondiente al período legislativo 2026-2027.

Mediante un comunicado, el grupo político destacó que la candidatura busca consolidar un liderazgo fundamentado en la independencia, la transparencia y el diálogo, con el propósito de construir consensos que beneficien al país.

El espacio legislativo, según detallaron, debe enfocarse en fortalecer la institucionalidad y ejercer una fiscalización responsable. En esa línea, plantearon una agenda orientada a la reactivación económica, la generación de empleo y el respaldo a los emprendedores.

Desde la bancada subrayaron que esta propuesta mantiene los principios del Movimiento Otro Camino (MOCA), priorizando el mérito y la ética por encima de las viejas prácticas políticas.

Finalmente, extendieron un llamado al resto de las bancadas para conformar una mayoría basada en el interés nacional, abriendo la puerta a un trabajo conjunto que permita responder con soluciones concretas a los retos que atraviesa Panamá.
 

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