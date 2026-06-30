Bancada Seguimos postula a Betserai Richards para la presidencia de la Asamblea Nacional

La Bancada Seguimos anunció la postulación del diputado Betserai Richards para la presidencia de la Asamblea Nacional, correspondiente al período legislativo 2026-2027.

Mediante un comunicado, el grupo político destacó que la candidatura busca consolidar un liderazgo fundamentado en la independencia, la transparencia y el diálogo, con el propósito de construir consensos que beneficien al país.

El espacio legislativo, según detallaron, debe enfocarse en fortalecer la institucionalidad y ejercer una fiscalización responsable. En esa línea, plantearon una agenda orientada a la reactivación económica, la generación de empleo y el respaldo a los emprendedores.

Desde la bancada subrayaron que esta propuesta mantiene los principios del Movimiento Otro Camino (MOCA), priorizando el mérito y la ética por encima de las viejas prácticas políticas.

Finalmente, extendieron un llamado al resto de las bancadas para conformar una mayoría basada en el interés nacional, abriendo la puerta a un trabajo conjunto que permita responder con soluciones concretas a los retos que atraviesa Panamá.

