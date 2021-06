Benicio Robinson aclara que no se postulará para presidir la Asamblea Nacional

El diputado Benicio Robinson descartó este jueves postularse para presidir la Asamblea Nacional de Diputados.

Robinson dijo que en estos momentos no cuenta con el tiempo para cumplir con esas funciones, pero recordó que tiene todo el derecho y la capacidad si así lo hubiese decidido.

"Para este periodo nosotros no estamos en esa aspiración. Queremos dejar eso claro, pero no es que no tenga el derecho", expuso Robinson.

El político reiteró, además, que no solo está capacitado para comandar el Órgano Legislativo, sino también la Presidencia de la República.

Según Robinson, el partido que preside está en reestructuración y todos deben esperar su turno.

"Hemos definido una hoja de ruta, en la que el congreso de nuestro partido será el 15 de mayo. Como presidente del partido estoy comprometido con las bases", precisó.

Robinson, adicionalmente, desmintió que el Partido Revolucionario Democrático (PRD), ya haya escogido a su candidato para liderar la Asamblea.

"Si hay alguien que haya dicho que haya sido escogido por algún diputado está mintiendo", advirtió.

En esta línea, Benicio manifestó que el Comité Ejecutivo de la bancada del PRD tendrá una reunión la próxima semana para definir la fecha en que se escogerá al jefe de bancada y al candidato a la presidencia de la Asamblea.

