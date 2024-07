Botellas están siendo eliminadas en Asamblea; van 75 destituciones

Los pasillos de la Asamblea Nacional lucían llenos este jueves, lo que obligó a la presidenta del Legislativo, Dana Castañeda a realizar una auditoría en sitio.

En su discurso, el pasado lunes, Castañeda había advertido que revisaría las partidas 001, 002 y 172 que tienen que ver con el recurso humano para garantizar que todos los que aparecían estuvieran laborando.

Esto como parte de su plan de reducir el presupuesto del Órgano Legislativo, que ha sido criticado por lo elevado que es y que se presta para clientelismo político.

"No queremos jugar con el pan de nadie, pero queremos poner orden; ver tantas personas aquí nos ha obligado a salir y a tratar de detectar y ubicar a estas personas", dijo la presidenta de la Asamblea.

Y los resultados ya se están viendo, porque hasta el miércoles se habían destituido a 75 personas y la jefa del Legislativo advirtió que van a seguir destituyendo.

La auditoría se está realizando para determinar bien quienes son los funcionarios que estaban prestados a otras instituciones y aquellos considerados 'botellas'.

"El que no tiene ubicación y está en los pasillos solamente para justificar su salario, pues lo lamento mucho", dijo Castañeda.'



Los datos sobre la planilla de la Asamblea se encuentran desactualizados en su sitio en internet, que datan del año 2021.



El presupuesto de la Asamblea será reducido para 2025 y la presidenta Dana Castañeda sugirió que el recurso que no se utilizará se destine al Instituto Oncológico Nacional.



Cada diputado tiene derecho a nombrar personal para el desempeño de sus funciones.



Uno de los puntos que más escándalo ha provocado es la cantidad que se gastó la Asamblea anterior, en la designación de personal transitorio.

La presidenta de la Asamblea estuvo acompañada de los jefes de bancada, incluyendo la independiente, representada por Walkiria Chandler, quien fue su rival por la presidencia, el pasado lunes.

La cantidad de personas en los pasillos del edificio nuevo de la Asamblea era visible, al punto que Castañeda pensó que se trataba de un mitin que se estaba realizando.

Y el mensaje ha sido claro a todos los diputados de que no escondan a 'botellas'.

"Hemos prohibido a los diputados que protejan personas que no trabajen. No vamos a firmar a nadie que no trabaje", reiteró.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Tener acceso a las planillas del Órgano Legislativo es un misterio.

Está la 001, que es el personal fijo y la 002, relativa al personal transitorio.

También, está la planilla 172, referente a servicios profesionales, que es la más polémica de todas y estuvo en el ojo de la tormenta en el quinquenio 2014-2019, cuando hubo un gasto de $165 millones.

Sorpendida

Así como Castañeda, Walkiria Chandler se mostró sorprendida de la gran cantidad de personas que estaban pululando en los pasillos de la Asamblea.

"Porque no tienen oficina, porque no tienen responsabilidades y, precisamente, eso es lo que la presidenta se comprometió en el discurso, que las botellas no se van a tolerar; el que trabaja que no se preocupe", manifestó.

Además de observar al personal, Castañeda y los diputados de diversas bancadas se percataron del estado en que se encuentran oficinas del edificio nuevo de la Asamblea, el cual necesita de mantenimiento urgente, al detectarse filtraciones, goteras, entre otros problemas,