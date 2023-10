Camacho: 'No vamos a permitir que inhabiliten a Martinelli'

El secretario general del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, recalcó este lunes el peligro que corre la democracia panameña ante los últimos hechos.

En este sentido destacó que hay un tema político en torno a Ricardo Martinelli, el cual busca sacarlo de la carrera presidencial.

"Más que anular la candidatura de Marta Linares buscan anular la postulación de Ricardo Martinelli", advirtió el vocero del candidato presidencial.

Camacho puntualizó que el plan A es Ricardo Martinelli y harán lo posible para que así se mantenga.

"No vamos a permitir que inhabiliten a Ricardo Martinelli. No sé cuál es el miedo. Si en las encuestas marcara 9 % no estarían haciendo estas sinvergüenzuras para sacarlo", añadió.

De acuerdo con Camacho, el tema no solo se trata de Martinelli, sino de la democracia panameña y el derecho de la población a elegir.

"Existe una clara intención de tratar de sacar a Martinelli del proceso electoral de 2024.Eso es una realidad", precisó.

Con respecto a la elección de José Raúl Mulino como candidato a la vicepresidencia, Camacho dijo que es una figura que complementa perfectamente a Martinelli.

"Es importante que tengamos un equipo remando hacia el mismo lugar para reconstruir el país del desastre que vivimos", expuso.

También resaltó la importancia de recuperar la credibilidad de la institucionalidad.

