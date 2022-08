Carlos Carrillo: Los 15 diputados que pretenden ser 'revocados y expulsados' siguen siendo parte de Cambio Democrático

Carlos Carrillo, abogado de una parte de los 15 diputados del Partido Cambio Democrático (CD) que fueron notificados de su expulsión y revocatoria de mandato mediante edicto el pasado viernes, manifestó que los parlamentarios siguen siendo miembros de este colectivo, algo que está por disposición del propio Código Electoral.

Agregó que la impugnación ante el Tribunal Electoral (TE), la cual se hará dentro de los 10 días hábiles como lo establece la ley electoral, suspende los efectos de la decisión tomada por la actual directiva del partido CD, que dirige Rómulo Roux, como presidente.

Carrillo señaló que no hay manera jurídica de que el TE pueda mantener la expulsión y revocatoria de mandato de estos 15 diputados.

"Los términos para el calendario electoral ya comenzaron el 1 de julio pasado y así fueron anunciados por el Tribunal Electoral y lo más preocupante es que no hay explicación para que el sistema electoral, que ha hecho mutaciones permite el uso o exceso del poder a lo interno de los partidos, sin un freno, esto porque la decisión de política electoral que se tomó en las últimas modificaciones constitucionales y su desarrollo legal ha permitido so pretexto de respetar el mecanismo interno de los partidos no ponerle un freno", explicó.

Añadió que está de acuerdo de que pudo ser la mejor decisión jurisprudencial por parte no tan solo del TE, sino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decir que la justicia a lo interno de los partidos políticos no es fiscalizable hasta que termine el proceso.

De forma puntual, el jurista explicó que la complicación ha sido que el mecanismo interno coincide con las elecciones generales, como es el caso de Cambio Democrático se da el uso del poder con una impunidad que está contaminando y envenenando el proceso electoral.

"A cuatro meses, ya el Partido Cambio Democrático es uno de los que está retrasado en sus mecánismos internos, más aún, ahora se están dando interpretaciones que son cuestionables", dijo.

Expresó que el TE tendrá que indicar tres cosas, la primera que el voto en la AN no es violación a ninguna plataforma política.

Lo segundo que indica el abogado es es que tendrá que decir que sancionar a una persona por el voto electoral no solo implica la violación de la Constitución Nacional, sino que también principios desarrollados en el control de la convencionalidad en la Carta Interamericana de los Derechos Humanos.

El letrado añade que lo tercero será que la parte masiva de 15 diputados, lo que te indica es que el control de la última autoridad, que son los convencionales, están en desacuerdo con su directriz.

"Es delicada la situación, por los efectos que tiene y ya ha iniciado el calendario electoral", aseveró.

La notificación de los 15 diputados se concreta hoy cuando se desfija el edicto a las 2 de la tarde, luego hay untérmino de 10 días para ir ante el Tribunal Electoral (TE) y presentar la apelación.

Estos diputados están siendo procesados por haber votado por el doctor Crispiano Adames, en el 2021, cómo presidente de la AN, esto cuando no había una línea de votación para aquella fecha.

