Comisión de Credenciales revisará 60 aportes para cambiar el Reglamento Interno de la Asamblea

La subcomisión que analizó las adecuaciones al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional actuó de manera salomónica y no discriminó ninguna propuesta, para que sea la Comisión de Credenciales la que realice dicha misión.

Ayer, el grupo integrado por los diputados Bernardino González (Panameñista), Lilia Batista (Cambio Democrático), y Juan Diego Vásquez (independiente), entregó al presidente de la comisión, Leandro Ávila, el informe que será considerado la próxima semana.

"Estamos hablando de alrededor de 60 propuestas de modificación. Nosotros vamos a convocar para la próxima semana a una reunión para hacer la evaluación de esas propuestas, tomamos una decisión y si Dios nos lo permite, remitimos eso al Pleno de la Asamblea Nacional, que es el soberano, y determinará cómo queda el reglamento orgánico", informó Ávila.

Será una tarea titánica si todas las propuestas son revisadas en una sola sesión, sin embargo, el diputado aclaró que ellos no depurarán lo que les entregó la subcomisión, sino "revisar qué puede ser real dentro de un reglamento orgánico de la Asamblea".

Ávila está seguro que por más cambios que se hagan, estos no llenarán las expectativas por toda clase de interpretaciones que hay sobre las adecuaciones que deban realizarse al reglamento interno.

"Yo sí creo que debe haber un reglamento que haga funcional la Asamblea, que el diputado que devenga un salario venga y cumpla con sus funciones", expresó.

Al respecto, el diputado Juan Diego Vásquez, que presentó 42 propuestas, duda que esta discusión sea de una sola sesión y exhortó a que se permita la consulta ciudadana.'



El grupo que analizó las propuestas de modificación al Reglamento Interno fue designado el pasado 22 de julio.



Durante esta Asamblea se presentaron cinco propuestas para reformar el Reglamento Interno, las cuales se fusionaron en una sola.



Luego que la discusión del proyecto fuera suspendida, el 20 de enero de este año, el Pleno de la Asamblea lo devolvió a primer debate, para ampliar la consulta.



El presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, dijo cuando asumió el cargo, que bajo su periodo, el reglamento será modificado.

"La gente, que son nuestros jefes tiene que venir a decir 'no estamos de acuerdo con lo que están haciendo en este, este y este caso', porque si no estos diputados, los que no quieren cambiar que no son todos, no van a entender que esta Asamblea tiene que cambiar", planteó.

Según el independiente, en lo formal e informal la Asamblea tiene mucho que mejorar, para que no ocurran sucesos como los del pasado miércoles, cuando los diputados Raúl Pineda (PRD) y Edison Broce (independiente), casi se van a los golpes, durante una sesión de la Comisión de Presupuesto.

"Son hechos que no pueden darse, que no deben ocurrir, y por eso el reglamento debe ser robusto para que haya claridad de qué va a ocurrir; no puede haber intolerancia en la casa del debate", sostuvo Vásquez.

Por su parte, el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, visualiza que los cambios al reglamento interno deben ajustarse a la rendición de cuentas que exige la sociedad de parte del Órgano Legislativo.

"La clase política tiene, necesariamente, ese derecho y esa voluntad de actuar con base en la solicitud de rendición de cuentas que en este momento se exige", dijo.

El año pasado, los cambios al Reglamento Interno llegaron a ser aprobados en primer debate, sin embargo, luego el Pleno suspendió su discusión.

