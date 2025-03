Confusiones no fraccionarán relación entre Panamá y Estados Unidos

Las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación entre Panamá y Estados Unidos se mantendrán pese a las confusiones que existen en torno a una supuesta injerencia china en el país, así lo anunció el presidente José Raúl Mulino durante su conferencia semanal.

El mandatario desmintió que exista alguna petición del país norteamericano para administrar el Canal o bases militares en territorio nacional, rechazando que los nexos con dicho país, que datan desde la década de los 90, vayan a romperse.

Reiteró que el país enfrenta una serie de delitos transnacionales en donde la cooperación y apoyo de Estados Unidos es fundamental, ya que, cuenta con la tecnología y equipo suficiente para ayudar a Panamá a ser más eficiente en el combate de estos flagelos.

"Lo que sea trabajar y coordinar en conjunto, bienvenido sea", dijo.

Con respecto a las declaraciones del recién ratificado embajador de EE.UU., Kevin Cabrera, mencionó que espera poder aclarar sus dudas y le pedirá que sea específico en sus acusaciones.

Aunque el mandatario no aclaró si Cabrera recibirá el beneplácito para establecer en Panamá, dijo que "estará aquí", dejando entrever que no tendrá ninguna oposición en que la nueva autoridad estadounidense tome su puesto en el país.

Sobre las acusaciones de una supuesta injerencia china, reiteró que la política exterior no se basa en especulaciones sino en pruebas a las que el gobierno no se negará a evaluar, pero hasta la fecha no han sido presentados tales sustentos.

"Espero cuando llegue el momento, y presente credenciales, tener una conversación con él (Kevin Cabrera)", indicó.

El Ejecutivo destacó que tiene "buenas referencias" de Cabrera, por lo que, el trabajo en conjunto continuará.

Panamá también está a la espera de la visita del secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, quien llegará el próximo mes de abril.