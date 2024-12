Continúa polémica por libro de contralores

Pese a que la Contraloría General de la República aclaró sus intenciones al publicar un libro que destaca la labor de quienes han estado al frente de la entidad desde 1931, los cuestionamientos a esta decisión no se han hecho esperar.

Recientemente, el diputado independiente Jhonathan Vega arremetió contra el contralor Gerardo Solís, cuestionando su desempeño al frente de la entidad.

“Mira pedazo de soquete, ojalá te hubieras dedicado a hacer tu trabajo como debería ser”, puntualizó.

Vega señaló que hay cosas más importantes en las que invertir el dinero, pues dicha publicación no solucionará los problemas del pueblo panameño.

El diputado enumeró varios casos que pudieron ser atendidos con dicho dinero como la compra de medicamentos y alimentos para los menos favorecidos.

“Así se echan la plata estos pendejos, la plata nuestra, la plata del pueblo panameño”, afirmó.

Sin embargo, las declaraciones de Vega no han sido bien recibidas por todos los usuarios de redes sociales, aunque algunos aplaudieron al diputado, otros cuestionan su forma de hablar, señalando que no es la manera de referirse a otra persona.

Muchos recalcan que aunque el contralor Solís no es de su agrado, los términos utilizados por el diputado no fueron los correctos.

“Tampoco debe insultarse. El mensaje bueno, pero sin necesidad de decir soquete”; “Y después piden respeto”; “Lo cortés no quita lo valiente, no me gusta ese estilo de críticas irrespetuosas”, son algunos de los comentarios en la publicación.

En días pasados, el también diputado Neftalí Zamora se refirió al tema calificándolo de “irresponsable e hipócrita”.

Según la Contraloría, se confeccionaron 1,000 ejemplares, cuyo costo unitario fue $7.09, lo que representa un total de $7,089.15