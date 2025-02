Costa Rica evalúa candidatura a la Secretaría de la OEA, a la que tilda de 'inefectiva'

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dijo este miércoles que está evaluando postular al canciller de este país, Arnoldo André, como candidato a secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo al que tildó de "inefectivo".



"Lo estamos valorando (la candidatura). La OEA se ha convertido en una institución absolutamente inefectiva", declaró Chaves ante la pregunta de un periodista durante la conferencia de prensa semanal del Consejo de Gobierno.



Chaves comentó que, aunque Costa Rica no ha iniciado una campaña para aspirar al cargo, sí "mencionó" la posibilidad al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una visita del funcionario norteamericano a San José la semana pasada.



"No nos hemos puesto a hacer campaña, estamos midiendo qué va a pasar porque somos un Gobierno muy estratégico", comentó el presidente costarricense, quien aseguró tener "excelentes relaciones y amistad con muchos presidentes de América Latina".



Chaves llenó de elogios a André y afirmó que es una persona que "está para más, ya sea en la OEA o en Costa Rica cuando termine de ser canciller".



"Es un hombre preparadísimo, tiene un doctorado en derecho internacional de la Universidad de Hamburgo, habla idiomas, conoce el mundo y ha sido un empresario exitoso", expresó.



El mismo canciller André comentó este miércoles en una entrevista con EFE en Washington que está considerando postularse para el cargo porque no detecta que ninguno de los dos actuales aspirantes: el canciller surinamés, Albert Ramdin, y el paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, haya alcanzado una "mayoría emocionada" a su favor.



"Costa Rica ha dicho que si hay necesidad de un tercer candidato de consenso, podemos estar dispuestos a ocupar esa responsabilidad si los demás lo desean", declaró André.



El Consejo Permanente de la OEA elegirá el próximo 10 de marzo al sustituto de Luis Almagro tras diez años en el cargo de secretario general.