De la promesa del 'chen chen' al 'Panamá pa' ti': Lombana cuestiona a quién beneficia realmente el gobierno de Mulino

Al cumplirse el segundo año de gestión del presidente José Raúl Mulino, el panorama político nacional experimentó una fuerte sacudida tras el balance crítico presentado por el líder de la oposición, Ricardo Lombana.

El presidente del Movimiento Otro Camino (Moca) contrastó con dureza la narrativa publicitaria y macroeconómica del Ejecutivo con la realidad socioeconómica de desempleo, desabastecimiento de agua y encarecimiento de la canasta básica que golpea a los ciudadanos de a pie.

A través de un video difundido en sus plataformas digitales, el excandidato presidencial desmenuzó las promesas incumplidas de la campaña oficialista, enfocando sus baterías en el cuestionamiento del nuevo lema gubernamental, "Panamá pa' ti", asegurando que los beneficios siguen monopolizados por los sectores de poder tradicionales.

El debate por el "chen chen" y la realidad del bolsillo popular

Para Lombana, el núcleo del desgaste político del Palacio de las Garzas radica en la ausencia de circulante y la falta de cumplimiento de la promesa insignia que capitalizó el voto popular: la reactivación económica inmediata de los hogares panameños. En su alocución, acusó a la actual administración de recurrir a estrategias de mercadeo institucional ante la escasez de resultados tangibles:

"Señor presidente usted dice que la economía está despegando, que el chen chen está llegando... Pareciera que (Mulino) viviera en otro país. Su promesa (electoral) no ha sido honrada. Dice que ahora viene 'Panamá pa' ti', y hasta ahora ¿para quién fue? Pa' los mismos de siempre", fustigó el dirigente de Moca.

El opositor fundamentó sus declaraciones en los testimonios recabados durante recientes recorridos comunitarios, donde la ciudadanía manifestó su descontento crónico por las deficiencias en el sistema de salud pública, la falta de plazas de empleo formal y el alto costo de la vida.

Cuestionamientos a la agenda internacional y el rol presidencial

Otro de los puntos álgidos del pronunciamiento fue la crítica a las recurrentes misiones oficiales y viajes al extranjero del jefe de Estado. Mientras el Gobierno Nacional defiende estos desplazamientos diplomáticos como necesarios para atraer inversión extranjera directa y excluir a Panamá de las listas fiscales internacionales, la oposición califica la agenda como una desconexión de los problemas internos.

Lombana increpó al mandatario afirmando que "se la pasa en cócteles en el extranjero y viajando" en lugar de resolver la crisis de distribución de agua potable y la mora quirúrgica.

Asimismo, recurrió a una metáfora conductual al catalogar a Mulino como un "papá bravucón y regañón" que abusa de la reprimenda en sus discursos públicos pero se muestra ineficaz en la ejecución de soluciones domésticas.

Crisis penitenciaria pone en jaque la política de seguridad

El balance opositor dedicó un apartado técnico a la crisis de orden público, señalando la reciente evasión masiva de 195 privados de libertad del Complejo Penitenciario La Joyita, ocurrida hace un mes, como el evento que desmoronó la narrativa gubernamental de "mano dura" y control territorial.

"Cumplidos dos años de su gestión, me pregunto la fiesta de quién se ha acabado. Los delincuentes están de fiesta con 195 fugados de La Joyita, un montón de presos que se escaparon tranquilamente", argumentó Lombana, advirtiendo al Ejecutivo que el capital político del primer tiempo del quinquenio ya se agotó y que el país demandará respuestas concretas en el tramo restante.

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A este escenario de debate político se suman las posturas de gremios empresariales y economistas locales, quienes coinciden en que, a pesar de observarse una estabilización en los indicadores de las finanzas públicas, el desafío medular del Gobierno para los próximos años se concentra en democratizar la riqueza mediante la generación de puestos de trabajo e inversión privada en los sectores productivos.

