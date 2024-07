¿De qué tamaño debe ser el Gobierno panameño?

El presidente de la República, José Raúl Mulino, adelantó este jueves que ha pedido una evaluación con respecto al tamaño adecuado que debe tener el gobierno panameño.

Será el catedrático Miguel Antonio Bernal el encargado de coordinar esta comisión, dijo Mulino en su primer conversatorio con los medios.

"El sistema del Estado actual está fallando. No funciona. Hay una burocracia que no camina bien. He nombrado al doctor Miguel Antonio Bernal como el coordinador de una comisión que establecerá el tamaño del gobierno que el Estado necesita", precisó Mulino.

De acuerdo con el mandatario se harán las consultas y no será un proceso que se concrete en una semana dado que es un paso trascendental.

"Quizás me toque limpiar hacia el final, pero el que viene encontrará un gobierno articulado para que funcione mucho mejor que el que heredé", agregó.

El mandatario, además, manifestó que pronto presentará el camino hacia una reforma del Estado. En este sentido puntualizó que no se ha olvidado de la constituyente.

Agregó que el proceso se hará progresivamente, sin interrumpir la vida sociopolítica del país.

"En este país se va a dar nueva constitución como corresponde y todos van a estar educados y tendrán la oportunidad de participar en materia de propuestas y reformas", añadió.

Por otro lado, destacó que las irregularidades encontradas deben presentarse ante el Ministerio Público. Añadió que ha pedido la devolución de 400 vehículos alquilados y el retiro de unidades del Sistema de Protección Institucional que custodiaban a personas que no debían.

Asimismo reiteró la importancia de la construcción del tren Panamá-David, además de atender el tema migratorio en Darién.

