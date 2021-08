Diputados Raúl Pineda y Edison Broce protagonizan un altercado en la Comisión de Presupuesto

Gritos, fuertes manotazos contra el escritorio y rostros de asombro irrumpieron hoy lo que en la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. ¿Los protagonistas del encontronazo? Los diputados Raúl Pineda y Edison Broce.

La discusión se suscitó cuando Pineda reclamó por una pregunta que le hizo Broce al director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana empresa (Ampyme), Óscar Ramos, la cual calificó de discriminatoria.

"Él le pregunta al director que cuántas personas que reciben el capital semilla están graduadas de la secundaria. Esta es una pregunta discriminatoria. Seguiré siendo el defensor de las segundas oportunidades y Ampyme es una respuesta de segunda oportunidad", explicó Pineda.

Tras el comentario, el diputado Edison pidió derecho a réplica, pero Pineda subió su tono de voz y recalcó que no había mencionado nombre. Acto seguido golpeó la mesa y se levantó lanzado gritos contra Broce. En ese instante la Asamblea Nacional cortó el audio del lugar.

No obstante, en otro video se aprecia como también Broce golpea el escritorio, a la vez que muestra el reglamento y acude al encuentro de Pineda.

"Vente, payaso. No mencioné tu nombre. No te metas. No me agarres. Vamos adentro", se escuchó durante la discusión.

Luego de la disputa, Broce se defendió y resaltó que tiene el derecho a cuestionarr cómo se gasta el dinero del pueblo. Además, denunció que cuando le toca hacer uso de la palabra le impiden que haga cuestionamientos.

"Pineda trata de hacer todo para que yo no hable. Los ánimos se caldearon y el venía al frente y yo también me levanté. Hay que hacer cuestionamientos. Es una pena que tumban la señal para que la gente no vea", destacó Broce.

Pineda, en tanto, recordó que se debe a los sectores populares y que la gente que no ha estudiado también merece oportunidades.

