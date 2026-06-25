EE.UU. afirma que China castiga a Panamá por fallo en concesión de puertos

Aunque China ha negado que la retención de buques de bandera panameña sea una medida de retorsión tras el fallo que declaró inconstitucional la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, pone en duda sus declaraciones, pues los registros revelan que, desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió su decisión, las inspecciones a estas naves en particular han aumentado en un 400 %.

Cuestionó que las autoridades asiáticas, especialmente el embajador de China en Estados Unidos, Xie Feng, insistan en mantener esta "mentira garrafal", cuando ha quedado claro que sus acciones no son coincidencia, sino una forma de castigar a Panamá por acatar el dictamen del Tribunal Supremo.

Sin embargo, reconoce que este comportamiento es resultado del desconocimiento; los funcionarios chinos no están acostumbrados a tener órganos judiciales independientes como sucede en países democráticos con separación de poderes. Por ello, la intervención de Feng en la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) no hizo más que poner en evidencia sus verdaderas intenciones.

"Si algo hicieron fue desenmascararse ahí en el pleno de la OEA y básicamente combinaron dos temas, el fallo de la Corte y los buques; eso enseña que ellos sí lo están haciendo a propósito y es un castigo que están tratando de darle a Panamá porque su órgano judicial tomó una decisión independiente basada en la ley", subrayó en TReporta.

El diplomático calificó de "injusto" que se sancione al registro panameño porque su máximo ente de justicia, respetando las normas vigentes, determinó que la empresa encargada de los puertos no estaba haciendo un buen trabajo, conclusión a la que también llegó la Contraloría de la República al identificar un perjuicio de casi 600 millones de dólares al Estado; por ello, continuarán respaldando la postura nacional en defensa de sus intereses para que China, independientemente de que esté de acuerdo o no con el dictamen de la Corte, respete la ley.

El Gobierno de la República Popular China, en su defensa, volvió a reiterar ayer jueves, a través de su portavoz Guo Jiakun, que las inspecciones de control a los buques que atracan en sus puertos se han desarrollado de conformidad con la ley y en cumplimiento de su responsabilidad con la seguridad de la navegación.

Explicaron que las detenciones no se dirigen a ningún país en particular; sin embargo, vale mencionar que a principios de año las naves panameñas estuvieron involucradas en varios accidentes con víctimas fatales y desaparecidos, razón por la cual sus evaluaciones son necesarias.'