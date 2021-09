Han pasado 432 días desde que el Gobierno Cortizo-Carrizo prometió rebaja salarial para altos funcionarios

Han pasado 432 días desde que el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, presentó con parafernalia ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que permite un descuento a altos funcionarios para ser "solidarios" con el pueblo por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, el proyecto no ha logrado pasar del segundo debate, en donde pareciera dormir el sueño eterno, en medio de una disminución considerable de casos de coronavirus.

La iniciativa permitía un descuento del 50% en el salario y gastos de representación del presidente Laurentino Cortizo y su vicepresidente Carrizo.

A los ministros y viceministros de Estado, así como a altos funcionarios de otras instituciones, el descuento abarcaría un 25%.

No obstante, desde su aprobación, el 23 de julio de 2020 en primer debate, el proyecto espera su segundo debate en el Pleno Legislativo, en donde es ignorado diariamente por los diputados, a pesar de que reiteradamente aparece en la agenda de la Asamblea Nacional.

Desde entonces, todos los días aparece en la agenda con la frase "pendiente de segundo debate".

La presentación del proyecto de ley 356, al parecer quedó en un evento propagandístico para el gobierno de Cortizo y Carrizo, ya que el 2 de septiembre de 2020 la diputada perredista, Zulay Rodríguez, denunció que la Asamblea Nacional recibía presiones de altos funcionarios para que la inciativa no fuera aprobada.'

El proyecto de ley, en su exposición de motivos, plantea que "la afectación salarial a la que se verán sometidos los servidores públicos a los que se le apliquen los efectos de este nuevo instrumento legal, ha sido objeto de un minucioso estudio por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, siguiendo la premisa de que el apoyo solidario que hoy el resto del país les requiere no venga a constituirse en un grave menoscabo de su propia economía familiar. No olvidemos jamás que la Patria es de todos, por lo que la lucha por ella también es de todos". No obstante, ha pasado más de un año desde su presentación y los puntos planteados en la iniciativa no se han hecho realidad. El proyecto ha levantado polémica entre diferentes sectores de la sociedad que cuestionan cómo el Gobierno exige sacrificios y solidaridad, pero no estuvo dispuesto a hacerlo.