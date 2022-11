Imagen de la Asamblea se deteriora, a través de los años

La Asamblea Nacional se mantiene como una de las instituciones del Estado con más críticas y cuestionamientos en su actuar, ello a pesar de que cada presidente que asume se ha comprometido a cambiar esa mala imagen de la que gozan ante la opinión pública.

En los últimos años, en una Asamblea dominada por la alianza del Gobierno del PRD y sus aliados del Molirena la situación no ha cambiado, al contrario, hay quienes plantean que esa mala imagen se ha ido deteriorando.

Si bien han sido pocas las veces que el Pleno Legislativo no a sesionado por falta de quórum, las viejas y malas prácticas, como califican algunos sectores prevalecen.

El pasado 31 de octubre concluyó la primera Legislatura del cuarto periodo Legislativo, donde quedaron los sinsabores de falta de transparencia, un mayor debate a temas importantes y el escrutinio que se le debió hacer a altos funcionarios que fueron ratificados.

La lluvia de críticas no solo vino de los diputados de la bancada independiente, sino de sectores como el Colegio Nacional de Abogados, gremios empresariales y la sociedad civil en general, que planteó que el hecho que el oficialismo tenga la mayoría impone el mecanismo más fácil para aprobar todo lo que el Ejecutivo envíe.

Al respecto, el abogado Carlos Lee de la Alianza Ciudadana considera que es un sueño el esperar que quienes en un pasado han actuado de espaldas a la democracia y al pueblo cambien su forma de actuar.

"Ellos están siendo coherentes con su actuación y su visión tan empobrecida de lo que es una democracia y el compromiso político. Incluso la política entendida doctrinalmente es el arte de gobernar y ese arte de gobernar se debe hacer buscando el bien común y eso no es lo que persiguen los partidos políticos representados en esa Asamblea".'

Considera el jurista que han dejado en evidencia que las estructuras del poder político en Panamá están secuestradas por una clase política con una visión muy corta de lo que es la política.

"Ellos han entendido que la actuación política es la lucha por el poder sin importar que mecanismo, ni que herramientas usan para conservar el poder, y usan el poder en beneficio propio, de sus allegados, de sus copartidarios. Es decir, completamente distorsionando el rol de la política y de lo que debiera ser un partido político", señala.

Para poder hacer un cambio en ese órgano del Estado, Lee indica que hay que entender que el país ya tiene agotado el sistema y las instituciones que actualmente tenemos y eso requiere un nuevo pacto social que de origen a una nueva Constitución.

En cuanto a lo inmediato, hizo referencia al voto a conciencia que deben emitir los ciudadanos a la hora de elegir a sus diputados y al resto de los puestos de elección popular.

"Ellos están allí porque la población los ha puesto, así que la única forma de que eso se pueda revertir en las próximas elecciones es que los ciudadanos voten con conciencia, conocimiento y amor a la patria, no buscando beneficios personales, porque todos los diputados, presidente y demás puestos de elección logran tener poder, porque alguien le dio ese poder y ese poder se lo dio la ciudadanía", destaca.

Por su parte, la diputada de Cambio Democrático, Mayín Correa, considera que el único aspecto positivo que ha visto es el tema de la asistencia y que no se han dado tanto enfrentamientos como en un pasado.

"La gran mayoría asiste a la Asamblea por lo menos al pleno y eso es bueno, estuve antes que no se lograba el quórum y esto es positivo, porque si no van no se trabaja", resalta.

Indica que en la actualidad la pelea que se registra en el pleno es entre los propios miembros del PRD.

Correa manifiesta que se siente muy desilusionada por el sectarismo del PRD, ya que como ellos controlan la Asamblea, si el diputado no es de ese colectivo no le aprueban una propuesta fácilmente.

Recuerda que tiene más de 20 proyectos útiles y no se los han aprobado y a veces cuando se lo aprueban lo veta el presidente de la República, por el simple hecho de no ser PRD.

"Ese sectarismo a mí me enferma, esta Asamblea con el control del PRD es supersectaria, porque si no eres de su partido no pasas leyes, sencillamente de aislan de toda la actividad legislativa y es una lucha, pero tremenda", dice la diputada de CD.

Agrega que: "Soy crítica del Gobierno y lo voy a hacer y con todo aquel que no haga una administración decente, o buen gobierno lo voy a criticar, que hacen te aíslan en la asamblea. Le ha mandado varias cartas al presidente de la Asamblea con diferentes temas y no contesta él está es haciendo política".

Correa hace alusión a que este órgano es muy criticado por la ciudadanía en términos generales y últimamente cada vez es más críticas que reciben y quienes mandan dentro del legislativo se les resbala las críticas, nadie aclara nada. "Pareciera que todo lo que dicen de la Asamblea es verdad, porque si no aclaran uno dice que es verdad, no les importa lo que digan de la Asamblea y es muy decepcionante, muy triste".

La actual Asamblea es dominada por 35 diputados del PRD y 5 del Molirena que son aliados. Las otras bancadas estás así: CD 18 diputados, Partido Panameñista 8 y 5 de la bancada independiente.

