Intentan adelantar decisiones judiciales contra Martinelli

La defensa del candidato presidencial Ricardo Martinelli denunció este miércoles la violación flagrante e injustificada a los principios y procedimientos del recurso de casación interpuesto por el caso New Business.

De acuerdo con el abogado Carlos Carrillo ha quedado en evidencia que no existen las garantías que concede la ley en el trámite judicial seguido a Martinelli.

El abogado expuso que no se les permite recurrir conforme al término y procedimiento. Además por primera vez se impone que el expediente no será entregado para su formalización sucesiva a las personas que han anunciado recurso de casación.

"Esta situación, de dividir la sentencia en dos, reduce en más de 75 días hábiles para con precipitación tramitar el recurso de casación. Jamás se había visto esto", dijo Carrillo.

Carrillo agregó que no se está esperando un debate de culpabilidad o inocencia, sino que se tratan de adelantar decisiones y ya en los corrillos se habla de fallos definitivos que contaminan la tramitación en derecho.

El letrado agregó que los encargados de impartir justicia han pasado por encima de la ley para intentar afectar situaciones del calendario electoral y las aspiraciones de Martinelli.

"A partir de la fecha estamos interponiendo todos los recursos y querellas a nivel nacional e internacional para evitar esta situación", expuso.

En esta línea manifestó que se está tratando de utilizar una vez más la justicia con fines políticos y añadió que este comportamiento violatorio al proceso debe ser castigado.

Pese a la situación, Carrillo precisó que tiene que creer en el sistema y ya han comenzado con algunas diligencias.

Por su parte el candidato a vicepresidente, José Raúl Mulino, pidió a sus colegas abogados unirse a comprender el fondo de lo que significa estar en un proceso cuando no hay Estado de Derecho.

Ricardo Martinelli, en tanto, lamentó la dictadura judicial jamás vista que hay en este momento en su contra.

"Lo que me han hecho jurídicamente no tiene nombre. Estoy aspirando a ser presidente para que el pueblo decida y lo que me sucede no le pase a nadie más", puntualizó.

