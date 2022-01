Juan Carlos Tapia recomienda al presidente Laurentino Cortizo que ataque cuanto antes el problema de la CSS

El comentarista y analista político Juan Carlos Tapia recomendó al presidente Laurentino Cortizo que ataque cuanto antes el problema de la Caja de Seguro Social (CSS) ya que no se puede estar esperando información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para tomar una decisión.

Versión impresa

"Ya sabemos que estamos quebrados, que en dos años no hay plata, por lo tanto lo que hay es que trabajar para ver cómo solucionamos ese problema y no patear la lata como dijo Nito en campaña que Varela había pateado la lata en el caso de la CSS", destacó.

Planteó que no se puede estar esperando un informe de la OIT, ya que no es mucho lo que se organismo puede decir de nuevo, ya que todos saben que en la CSS 'no tenemos plata, que hay que hacer medidas paramétricas. ¿ Te va aceptar el pueblo medidas paramétricas?, bueno si se lo obligas sí, pero que costo podemos pagar toda la población'.

Recomendó que hay que buscar de dónde se va a tener la fuente para poderle decir a esos cientos de miles de pensionados y jubilados que hay plata para seguirles pagando.

"Todavía esto no se acaba, lo más crítico es que llegue el momento donde no se va a poder pagar las jubilaciones y pensiones y no se está haciendo nada", manifestó el recién retirado comentarista.

El Gobierno ha impulsado un diálogo por la CSS, no obstante aún no hay un acuerdo.

En el 2005, durante la administración de Martín Torrijos se realizaron unas reformas a la Ley Orgánica de la CSS, en ese momento se dijo que podría tener vigencia de 25 a 30 años, pero la crisis ha llegado antes de lo estimado.

Actualmente la eddad de jubilación en Panamá se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

VEA TAMBIÉN: Panamá ha colocado 618,227 dosis de refuerzo, y un total de 6,601,306 vacunas contra la covid-19

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!