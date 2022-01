Juan Carlos Tapia: 'Si vamos a elecciones mañana nadie, en mi opinión particular, le gana a Ricardo Martinelli'

Aunque reconoce que todavía es muy temprano para definir la favoritismo de los posibles candidatos presidenciales, el comentarista y analista político Juan Carlos Tapia considera que si las elecciones fueran mañana nadie le gana al expresidente Ricardo Martinelli.

"En la perspectiva candidatos así, yo diría que es muy temprano para vaticinar", señaló Juan Carlos Tapia.

No obstante dijo: "Porque si en este momento tú dijeras vamos a las elecciones mañana, yo de diría que hay un candidato que no se lo gana, en este momento nadie en mi opinión particular, que es Ricardo Martinelli".

Manifestó que lo cierto en este momento es que nadie sabe cuáles van a ser las condiciones en mayo de 2024.

El comentarista hizo un llamado a la población, que no caiga en el error, que a su juicio han caído otros países de América Latina.

"Yo te diría primero no cometer los errores que han cometido los otros países de América Latina, sí tu ves el mapa por colores, poniéndole rojo a la izquierda, América Latina ha dado un giro a la izquierda violentamente, el último caso es Chile, y eso es peligroso".

Planteó que los extremos tanto de derecha como de izquierda no son buenos y por ello, Panamá no debe caer en las mismas condiciones de naciones de Latinoamérica.

"Para mi el gobierno ideal es la combinación de centro de derecha y centro de izquierda", replicó Juan Carlos Tapia.

Sobre el desempeño del gobierno de Laurentino Cortizo, Juan Carlos Tapia señaló: "Yo creo que salvo excepciones en algunos escándalos que ha tenido, que son propios de los gobiernos, el Gobierno se ha manejado adecuadamente pese a las limitaciones que le ha impuesto esta pandemia, que ha acabado con otros países".

Agregó: "Si escoge de América Latina y le dicen a un panameño escoge a un país de América Latina, no va a encontrar otro país mejor que Panamá".

Reconoció que en efecto en la actualidad hay panameños que "están jodidos", pero en otro país, a su juicio están ´peor.

