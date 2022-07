Juan Diego Vásquez: 'José Gabriel Carrizo ha demostrado ser un verdadero incapaz'

El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, ha demostrado ser un perfecto "incapaz" en ausencia del presidente Laurentino Cortizo, así lo denunció el diputado independiente Juan Diego Vásquez, la mañana de hoy en el periodo de incidencia en el pleno legislativo.

Versión impresa

El parlamentario indicó que todos sectores sociales, gremiales, sindicales y productivos, se están tomando las calles principales de diferentes provincias del país, sin que el vicepresidente haga absolutamente nada.

Vásquez añadió que lo "penoso" es que rara vez una persona que busca ser presidente de la República, puede demostrar su efectividad con su inefectividad antes de buscar el puesto.

Desde hace unos cuatro días, Carrizo ha estado al frente del Gabinete debido a que el mandatario Cortizo se encuentra en los Estados Unidos (EE.UU.), recibiendo tratamientos médicos.

"Pese a que está aquí y de estar dirigiendo las riendas del Órgano Ejecutivo no ha podido disminuir las huelgas, sino que han aumentado por la falta de capacidad de diálogo", dijo.Enfatizó que cómo puede dialogar alguien que "no conoce, no entiende, ni le importa" los problemas del país.

Puntualizó que Carrizo solo está pensando en cómo armar una estrategia para regresar a la Presidencia de la República, como presidente.

"Qué vergüenza, qué vergüenza que los niños están perdiendo clases, que docentes y líderes sindicales salgan afectados por huelgas, sean golpeados, ultrajados, abatidos por la fuerza pública, que debe entenderse que están luchando, en muchos sentidos, por los derechos de todos".

De forma puntual, el diputado independiente reiteró que es una gran incompetencia por parte del vicepresidente Carrizo y de su equipo de Gobierno lo que se está viviendo.

VEA TAMBIÉN: ¿Qué sabe Panamá del primer caso de viruela símica o viruela del mono detectado en el país?

"Yo no entiendo cómo aún así pretende buscar una candidatura presidencial, si ya nos ha demostrado su incapacidad en tan solo cuatro días", explicó.

Desde el pasado lunes, el país ha estado inmerso en diferentes protestas a nivel nacional, por diferentes sectores por el alto costo de la vida, los precios de los combustibles, etc.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!