Judy Meana pide respeto, luego de que finalmente le permitieran volver a la vicealcaldía

La vicealcaldesa del distrito de Panamá, Judy Meana, recibió este martes la resolución que le permite regresar a su puesto, tras los inconvenientes sufridos ayer.

Meana, con tono enérgico, solicitó respeto y aseguró que de ahora en adelante luchará más contra la violencia política.

"Ya estoy lista para tomar posesión de mi cargo para empezar a trabajar. Creo que el mensaje es que tenemos que buscar el respeto, no se trata del cargo. Hay que decirle no a la violencia política, es un tema que no se toca y que viven muchas mujeres en silencio", dijo a TVN Noticias.

La vicealcaldesa manifestó que se atrevió a hablar del tema y que lo seguirá haciendo, sobre todo ahora que se aproxima el mes de la mujer.

Hay que recordar que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, le solicitó a Meana que presentara su renuncia a la gobernación de la provincia de Panamá para colocar en el puesto a Carla García, exsubdirectora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)

Meana tenía una licencia de dos años para hacerse cargo de la gobernación.

Mientras el cambio de García se produjo horas antes que estallara el escándalo de abuso de menores de edad en albergues.

Meana intentó regresar de inmediato a la Alcaldía, pero tuvo que esperar a que el Alcalde José Luis Fábrega la atendiera, días después.

Tras el encuentro, la vicealcaldesa tenía que esperar la resolución del Concejo e incluso ayer la policía municipal le impidió su ingreso a su oficina.