Las razones para callar a Epasa: Compras con sobrecostos, amparadas en la pandemia

Los medios de Epasa han mantenido una línea crítica ante las compras realizadas bajo el paraguas del estado de emergencia por la pandemia, en la que se detectaron y denunciaron sobrecostos.

Esta publicaciones generaron incomodidad en las altas esferas del gobierno, especialmente el círculo del vicepresidente José Gabriel Carriza, lo que provocó la reactivación de procesos en contra de esta casa editorial.

El 9 de marzo de 2021, Panamá América publicó una noticia en que se revelaba que el precio del hospital modular de Albrook, construido para los pacientes con covid-19, se facturó 53% por encima del valor registrado.

Las diferencias entre el valor de la construcción del hospital modular registrado en el Municipio de Panamá, contra el valor del contrato enviado a la Contraloría de la República para su refrendo, era abismal, ya que la empresa Smartbrix Centroamérica S.A. registró la obra en el Municipio de Panamá, con un valor de 3 millones 761 mil dólares, para calcular la tasa del permiso de construcción, mientras que el contrato que reposaba en la Contraloría era por 6 millones 998 mil 870 dólares.

Esto representa una diferencia de 53.7% entre los dos precios que se registraron por el hospital modular, construcción que estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Pero no solo se reportaron irregularidades en la construcción del hospital Modular, ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) también se presentó una por supuestas irregularidades en la compra de 30 millones de dólares en pruebas e insumos para la detección del SARS-CoV-2 (covid-19), en donde a la empresa que se le estaba adjudicando el mayor renglón no tendría registro sanitario y su prueba no se reporta en el listado del Instituto Gorgas.

Se trata de la compra en línea identificada como la N.2021-7-0-1-08-CL-000068 para adjudicación directa.

La compra se realizó mediante el proceso de invitación de la mesa Conjunta Minsa-CSS, en donde se estaría adjudicado el principal renglón al consorcio PCR Panamá 2021, representante de la prueba de marca CO-Diganostic del fabricante Co-Diagnostic Inc. y cuyo distribuidor es Health Innovation System Inc.

A esta empresa le habría sido adjudicada una compra por 21 millones 121 mil dólares para su prueba PCR.

El Ministerio Público también abrió una investigación por supuesto sobrecosto en la compra de gel alcoholado, pidió una serie de información al Ministerio de la Presidencia.

A través de una carta de compromiso de pago, firmada por Juan Carlos Muñoz, el 22 de marzo del 2020, antes de que dejara el cargo de viceministro de la Presidencia, se anunció la adquisición de 2 millones y medio de gel alcoholado de 500 mililitros.

De acuerdo con el detalle, el precio unitario de cada frasco de gel alcoholado de 500 mililitros comprado por Panamá es de 4 dólares con 97 centavos.