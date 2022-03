Laurentino Cortizo no quiere presiones con Ley de la Unachi que favorece reelección de la rectora

El presidente Laurentino Cortizo no aceptará presiones y aclaró que la sanción o el veto del proyecto de Ley que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí y favorece la reelección de la rectora es una decisión que le corresponde a él como presidente de la República.

El polémico proyecto de Ley fue aprobado en tercer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional de diputados el pasado 24 de febrero con 38 votos a favor, cinco en contra y una abstención.

"Estoy revisando la Ley para ver si la sanciono o no, eso es una decisión del presidente", insistió Laurentino Cortizo.

Cortizo señaló ser respetuoso de la gente que no está de acuerdo, no obstante, asegura que las decisiones terminan en la silla del presidente. 'No son decisiones fáciles, uno las toma solos", señaló el mandatario.

Aclaró que la ley debe pasar por asesoría legal, y luego le corresponderá sancionar o no dicha ley.

La aprobación del proyecto de la Ley 576, por medio de la cual se modifica la Ley 4 de 16 de enero de 2006, que reorganiza la Universidad autónoma de Chiriquí y modifica artículos de la Ley 12 de 21 de marzo de 2017, generó polémica en diversos sectores por considerarla una herramienta hecha a la medida para favorecer a la actual rectora, Etelvina de Bonagas.

En su artículo 1, el proyecto de Ley establece que el rector de la Universidad será elegido por un periodo de cinco años, y podrá ser reelegido por dos periodos consecutivos, mientras que los decanos y vicedecanos, los directores y subdirectores de los centros regionales serán elegidos para un periodo de cinco años, de acuerdo con el procedimiento que rige la elección del Rector.

Igualmente, establece que el personal administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí que, cuente con dos (2) años o más de servicios continuos a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, tendrá derecho a obtener su permanencia.

Además, el pago a los docentes y funcionarios públicos administrativos permanentes y eventuales, de la prima de antigüedad una vez se dé por terminada su relación laboral con la Universidad Autónoma de Chiriquí, por renuncia, jubilación, pensión por vejez, fallecimiento, despido o retiro definitivo por incapacidad.

Paralelo a la discusión de este proyecto de Ley en la Asamblea Nacional, se registraron protesta de grupos de estudiantes y otros sectores en contra de la reelección de la rectora Etelvina de Bonagas, mientras grupos de docentes y administrativos respaldaban la propuesta.

La administración de la rectora ha sido cuestionada, especialmente, en el tema salarial que sobrepasa los 13 mil dólares.

