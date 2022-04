¿Lograrán diputados del PRD controlar el CEN y doblegar al Órgano Ejecutivo?

La escogencia del nuevo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se da en medio de una clara intención de los diputados de demostrar su fuerza dentro de ese colectivo, por lo cual de lograr el control de la dirigencia estarían doblegando y poniendo de rodillas al Órgano Ejecutivo.

Los diputados han postulado con la intención del próximo 15 de mayo obtener el control de seis de los 10 puestos en disputa dentro del CEN del PRD.

Durante esta administración, ya ha habido muestras de que los diputados oficialistas han retado al Ejecutivo dirigido por Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo, incluso la elección de Crispiano Adames como presidente de la Asamblea es una muestra de ello.

De igual forma han aprobado por insistencia varios proyectos vetados por el Ejecutivo.

Antes que se cerrara el periodo de postulaciones para el CEN del PRD surgieron conversaciones entre los diputados y voceros del Ejecutivo a fin de lograr una nómina que contara con el apoyo de la mayoría de los delegados, no obstante estas negociaciones no prosperaron y se dieron postulaciones por separado.

Los diputados del PRD comandados por Benicio Robinson, quien aspira a reelegirse como presidente de ese colectivo, también prevén obtener la primera vicepresidencia con Crispiano Adames, la segunda subsecretaría con Héctor Brands, la tercera subsecretaría con Raúl Pineda, la cuarta subsecretaría con Ricardo Torres y la quinta subsecretaría con Julio Mendoza.

Por parte del Ejecutivo la figura de Rubén De León es el que cuenta con el apoyo del presidente Laurentino Cortizo y del vicepresidente José Gabriel Carrizo, para la Secretaría General del PRD, no obstante hay otros ministros y allegados a la cúpula del Gobierno que se han candidatizado.

Los ministros Rogelio Paredes, Doris Zapata y Eyra Ruiz aspiran a ser segundo vicepresidente, primera subsecretaria y segunda subsecretaria respectivamente.

Analistas políticos consideran que si los diputados lograr hacerse con la mayoría del CEN, consolidarían su poder sobre el Ejecutivo.

En ese sentido, Jaime Porcell plantea que: “Por supuesto que esto añade una gota de poder a los diputados al quedar incluidos dentro del CEN del PRD que pudiera representar los intereses de uno de los órganos del Estado, es un pulseo de uno con el otro, sin embargo el Ejecutivo no es manco ya que se sigue manteniendo desde el concepto del presidencialismo que es una cuota sustantiva de poder”.

Destaca que hay una disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo que están en un proceso que buscan igualarse, una fuerzas que han venido desbalanceadas desde 1904 con la primera Asamblea. “Algunos conocedores creen que favorece el balance de poder”.

“La Asamblea en esta administración se ha impuesto en algunos aspectos al Ejecutivo. La Asamblea aprueba un proyecto de ley y luego el presidente tiene la potestad de revocarlos o devolverlo, ese es el concepto de democracia”, señala Porcell.

En tanto Danilo Toro manifiesta que hay evidencias que se viene dado un desplazamiento del poder y que ese desplazamiento había corrido del Ejecutivo al Legislativo

El analista cree que si los diputados no controlan el CEN eso no significa que han perdido poder, “lo que va a ocurrir ahora es la formalización del poder que ya tiene, sino lo logran obtener simplemente tienen un poder no formalizado”.

Agrega: “Qué ocurre si se formaliza el poder, si ello ocurre quiere decir que hay una aceptación, mientras el poder no esté formalizado no se puede decir que hay una aceptación”.

Plantea que las tensiones independientemente de lo que pase se van a agudizar, “el escenario electoral no va a ser un elemento de desinflamación de las tensiones, la puede posponer, alargar, las puede demorar un poquito, pero no la va a cambiar de rumbo ni a detener”.

Recuerda que en la sociedad: “Nadie quiere ceder poder solamente las personas inmensamente maduras y que tremendamente estables y futuristas con una mentalidad que puede ver por delante suyo son capaces de ceder ahora porque saben que en un futuro se obtendrán mejores beneficios”.

“La inmensa mayoría de los actores políticos no tienen visión futurista, ni siquiera tienen visión por lo tanto pelean por los 30 segundos que están respirando desde el ambiente de pugna”, indica Toro.

El próximo domingo 15 de mayo 4,200 delegados del PRD escogerán a su nueva dirigencia, en medio de la disputa de tres facciones.

