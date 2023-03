Martinelli lidera intención de voto en carrera presidencial

El expresidente Ricardo Martinelli se mantiene firme al frente en la carrera por la Presidencia de la República, mientras que el aspirante oficialista José Gabriel Carrizo no logra salir a flote, según los últimos resultados de la encuesta realizada por la firma Gallup Panamá.

El 49% de los encuestados -bajo el método de papeleta- dijo que si hubiese elecciones en este momento votaría por Martinelli. Martinelli subió tres puntos porcentuales respecto al estudio realizado en el mes de febrero.

"Los informantes que tienen intención de votar por este candidato son principalmente jóvenes entre 18-24 años y con un nivel educativo primario".

En segundo lugar, muy por debajo con 38 puntos de diferencia, aparece Ricardo Lombana. Quien entró a mostrar sus fichas en el ajedrez político fue el expresidente Martín Torrijos, marcando 8%, desplazando así a Rómulo Roux y José Blandón.

En el último lugar, con un 1% aparece el aspirante oficialista y vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

Cuando la firma encuestadora cambió la metodología y dejó en libertad que los encuestados mencionaran los nombres de por quién votarían, los resultados no tuvieron mayor variación.

Martinelli se mantuvo al frente con un 46% y con 37 puntos porcentuales de diferencia de su más cercano competidor, Ricardo Lombana. Martín Torrijos también se cuela en el tercer lugar y Gaby Carrizo solo marca 1%.'



MARGEN DE ERROR: ±2.8 (nivel de confianza 95%, p=0.5)

El estudio también arrojó que poco más de la mitad de los informantes, un 53%, menciona que, independientemente de su voto, cree que Ricardo Martinelli será el próximo presidente de la República. De igual forma, un 46% considera que a Martinelli le toca ser presidente.

Problemas del país

La experiencia como mandatario tal vez pesa para que Ricardo Martinelli sea considerado por un gran número de ciudadanos como el más capaz de ayudar a resolver los problemas económicos que se enfrentan en los hogares, o mejorar el sistema de salud y educación en el país. El 49% piensa que Martinelli resolverá los problemas del alto costo de la vida, el 48% dice que el desempleo, el 31% la corrupción, el 37% la inseguridad, el 41% la salud y el 41% la educación.

Ricardo Lombana, Zulay Rodríguez y Martín Torrijos también tienden a ser citados, más en porcentajes significativamente menores que Martinelli.

No repetirían voto

No solo el vicepresidente y aspirante presidencial, José Gabriel Carrizo, arrastra con la mala imagen del actual Gobierno. Cuándo se preguntó: En las pasadas elecciones presidenciales, ¿me pudiera por favor decir por quién votó para Presidente? Si no fue a votar o no tenía la edad, por favor dígamelo, solo uno de cada cinco informantes que mencionan haber apoyado a Nito Cortizo en las elecciones del 2019 indican que estarían "muy" o "algo" dispuestos a volver a votar por él.

El estudio se aplicó a 1,200 entrevistas, entre el 13 y el 21 de marzo del 2023.

El cuestionario se hizo cara a cara, en el hogar del informante, utilizando una muestra representativa de la población adulta en todo el país. Como guía, se utilizó un cuestionario estructurado que contiene preguntas cerradas y abiertas, estas últimas contribuyen a entender de manera integral el sentir de la ciudadanía. Los resultados, con un nivel de confianza igual al 95%, tienen un margen de error de 2.8 puntos.

"Las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados". ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!