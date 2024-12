Ricardo Martinelli reafirmó este miércoles su amistad con el presidente José Raúl Mulino, desmintiendo de esta manera los rumores de crisis.

El exmandatario recalcó que para pelear se necesitan dos, por lo que no caerá en este juego.

"Veo las fuerzas endiosas del mal tratando de crear problemas donde no los hay. Para bailar, hacer el amor, pelear, etc. se necesitan 2 personas y si saben contar NO cuenten conmigo", expuso Martinelli a través de la red social X.

En este sentido, Martinelli recalcó que no peleará con su gobierno, ni mucho menos con el presidente Mulino.

El expresidente recordó que Mulino es su amigo desde hace decenas de años: "Vamos pa lante @JoseRaulMulino".

Días atrás, el diputado Luis Eduardo Camacho había advertido sobre personas que insisten en crear una falsa enemistad.

"Hay algunos sectores que están tratando de crear fricciones entre José Raúl Mulino y Ricardo Martinelli, pero sencillamente están perdiendo su tiempo", comentó.

Camacho dijo que puede haber diferencias, pero hay cosas más importantes que los unen como el deseo de que haya mejores días para los ciudadanos.

El diputado recalcó que el deseo incluso es que la administración de Mulino sea mejor que la de Martinelli porque ello significaría una mejor vida para los panameños.

El respaldo de Martinelli se da en medio del debate de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).