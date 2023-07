Martinelli: 'Pelearé por mi inocencia hasta el último día'

El candidato presidencial del partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli, reiteró este domingo que defenderá su inocencia hasta lo último, tras ser objeto de constante persecución política.

Con respecto al caso New Business, Martinelli recalcó que es meramente político y tiene por finalidad sacarlo de la carrera por ocupar la silla presidencial.

"No es que no me favorezca el fallo, es que es un caso político. Yo soy inocente. Me quieren inhabilitar", comentó el líder de Realizando Metas.

De acuerdo con el expresidente, esta situación atenta contra la democracia y el clamor del pueblo, que es quien toma la decisión.

"Me van a tener que matar, soy inocente y pelearé por mi inocencia hasta el último día", expuso durante su participación en las primarias del colectivo que preside.

El exmandatario, además, recordó que New Business es un caso lleno de nulidades y situaciones raras.

En este sentido, Martinelli le recomendó al mandatario Laurentino Cortizo no pasar a la historia como el único presidente de la era democrática que usó el poder para tratar de impedir que el líder de la oposición compitiera voto a voto con el candidato del gobierno.

"Que tengan los pantalones, que cumplan con la constitución y no violen las leyes electorales para tratar de inhabilitarme políticamente", comentó.

Martinelli destacó que ganará las elecciones del 5 de mayo de 2024 y con ello comenzará a cambiar el país en beneficio de los panameños.

El pasado 4 de junio, Martinelli se convirtió en el primer aspirante presidencial para los comicios del próximo año.

***Con información de Luis Ávila.

