Martinelli puede aparecer en propaganda de RM y Alianza

Entre las decisiones que tomaron los magistrados del Tribunal Electoral con respecto a Ricardo Martinelli, se ordena la remoción y prohibición de la propaganda electoral en que aparezca como candidato a la presidencia o a diputado, cargos para los que corría.

Sin embargo, esto no significa que Martinelli no pueda aparecer en la propaganda que realicen los candidatos de la Alianza Salvemos a Panamá, integrada por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza.

Esta situación fue explicada por el propio magistrado Eduardo Valdés Escoffery en una entrevista que le realizó la periodista Sabrina Bacal en el programa De Frente, que se trasmite por TVN.

El magistrado fue claro al expresar que no hay norma que impida a los partidos políticos el uso de fotos de cualquier persona en su propaganda electoral.

“Cada partido puede incluir en sus pautas a quien le de la gana. No hay ninguna norma que impida poner al Chapo o a cualquiera persona”, explicó Valdés Escoffery.

Paso seguido, el magistrado manifestó que Martinelli no ha perdido sus derechos ciudadanos y mantiene su libertad de expresión hasta, incluso, poder votar en los próximos comicios generales.

La decisión del Tribunal Electoral solo atañe a la propaganda en que el político aparezca como candidato a los puestos de elección por los cuales fue inhabilitado, pero puede ser usado por otros candidatos en sus propagandas, es lo que se deduce de las palabras del magistrado.

Y esto no es nada ajeno en la política criolla, caracterizada por enarbolar imágenes de los caudillos de procesos políticos o la política partidista, como Omar Torrijos Herrera (PRD) o Arnulfo Arias (Panameñista).

Ricardo Martinelli fue inhabilitado, por segundo torneo electoral consecutivo, como candidato para unas elecciones generales por el Tribunal Electoral, sin seguir una serie de pasos que los propios magistrados de la corporación electoral habían divulgado en forma previa.

La jueza Baloisa Marquínez remitió la sentencia del caso New Business al Tribunal Electoral a pesar de que no se encuentra ejecutoriada, debido a que este expediente no se ha cerrado.

