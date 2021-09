Mesa técnica logra consenso en 24 artículos de las reformas electorales

En su tercer encuentro, la mesa técnica que analiza las reformas electorales logró acuerdo en 24 artículos del proyecto.

Esta mesa técnia está conformada por miembros de la Asamblea Nacional (AN) y del Tribunal Electoral (TE).

El magistrado presidente del TE, Heriberto Araúz indicó: "Hemos llegado a un acuerdo. Hoy definimos 24 artículos sobre los diferentes temas que hemos venido avanzando. Nuestro equipo técnico seguirá trabajando hoy y mañana los temas del segundo bloque".

Los puntos acordados tienen que ver con análisis del financiamiento político y el fuero penal electoral.

La próxima sesión de la mesa técnica, se realizará el próximo lunes 27 de septiembre a las 9:00 a.m.

Los resultados de la mesa técnica deberán ser enviados a la Comisión de Gobierno, para posteriormente reactivar el primer debate del proyecto.

Esta mesa técnica fue instalada el pasado lunes 20 de septiembre, luego de que los magistrados del TE comunicaron su decisión de no participar más en la discusión por las modificaciones al proyecto de reformas electorales.

Durante las dos primeras reuniones se logró eliminar la palabra "gratuidad" en el artículo 22 sobre propaganda política, también se avaló la internevción del Tribunal Electoral en los procesos o convocatorias internas de los partidos políticos.

De igual forma se mantiene la publicación de encuestas hasta el jueves antes de las elecciones generales, y se elimina la propuesta de los diputados que establecía una veda de 20 días. Lo magistrados advirtieron que había de por medio un fallo de inconstitucionalidad.

Además se establece la validación de firmas biométricas para los partidos políticos y candidatos por la libre postulación.

Se establece que la Fiscalía General Electoral tenga facultad para intervenir en los procedimientos administrativos que en su momento van a llevar a cabo los juzgados electorales administrativos.

Asimismo, se ha analizado la depuración de padrón electoral para los que no participen en tres elecciones seguidas y que durante ese tiempo no hagan trámite en el Tribunal Electoral. Es decir, no tendrán derecho al sufragio.

El primer bloque del proyecto de Ley 544 de reformas electorales fue aprobado en la Comisión de Gobierno el 2 de septiembre, y el segundo bloque el 7 de septiembre, y entre ambos bloques fueron introducidas unas 75 modificaciones.

