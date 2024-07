Ministra de Educación acudirá a citación de la Asamblea

La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó su comparencencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

A pesar de que, aún no ha sido notificada sobre la fecha de citación, la titular de educación dijo que acudirá a responder los cuestionamientos necesarios cuando lo establezcan los diputados.

"Ahí voy a estar, con mucho gusto, no me ha llegado la invitación, pero ya me enteré que me citaron y voy a ir, por supuesto que voy a ir", afirmó.

Molinar tendrá que contestar a un cuestionario de cuatro preguntas sobre la situación de accesibilidad, seguridad y proceso de enseñanza en las comarcas.

Los padres, docentes y estudiantes de las cinco comarcas del país han exigido por años, mayor antención de las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca), debido a los constantes peligros a los que se enfrentan diariamente en el trayecto hacia las aulas de clases.

Mejores estructuras, caminos óptimos, programas de alimentación, aumento de personal, competitividad de salarios y accesos tecnológicos, son algunas de las solicitudes hechas al Gobierno.

La títular solicitó a la población "un poco de paciencia", para dar respuesta a todas estos problemas.

Meduca trabaja en estructurar un modelo educativo de país que construya para el futuro no solo para cinco años o satisfacer situaciones coyunturales, agregó.

La solicitud con consideración de urgente, realizada el pasado martes, está liderada por el diputado y abogado Ernesto Cedeño del Movimiento Otro Camino (MOCA).

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!