Mizrachi y Hernández: Caras nuevas en las alcaldías de Panamá y San Miguelito

Con el 97.52% del total de las mesas escrutadas y 32.64 % de los votos emitidos, el joven empresario panameño, Mayer Mizrachi del Partido Popular se convirtió este domingo 5 de mayo en el nuevo alcalde de la ciudad capital, mientras el distrito de San Miguelito recibe a la abogada Irma Hernández de la Coalición Vamos como su nueva alcaldesa.

"Vota por quién se ganó tu confianza" fue la solicitud que Mizrachi hizo a los electores capitalinos, el domingo. Según los resultados del Tribunal Electoral (TE) a las 4: 00 p.m. de este lunes 6 de mayo, Mizrachi sumaba unos 161,998 votos, unos 25 mil votos por encima de su más cercano contrincante, el candidato por la Libre Postulación y diputado, Edison Broce.

En tercer lugar y, con el 18.76 % de los votos escrutados, le sigue el candidato de la alianza Cambio Democrático - Panameñista, Guillermo "Willi" Bermúdez, seguido del diputado Sergio "Chello" Gálvez, quien también aspiraba a este cargo.

En tanto, el actual alcalde capitalino, Jorge Luis 'Tanque de Gas" Fábrega, candidato de la alianza Partido Revolucionario Democrático (PRD) - Molirena, llega de quinto lugar con solo el 7.43 % de los votos escrutados.

Iván Blasser y Raúl Ricardo Rodríguez, continúan en el penúltimo y último lugar de esta contienda por la comuna capitalina.

Por su parte, Irma Hernández, con el 50.26 % de los votos escrutados, unos 85,817 votos, desplazó a los candidatos Zulay Rodríguez de la alianza Realizando Metas - Partido Alianza que obtuvo el 31.02 % de los votos y al actual alcalde del distrito de San Miguelito, Héctor Carrasquilla de la alianza PRD - Molirena que alcanza el 11.62 %, hasta el último corte de las 4:00 p.m. del Tribunal Electoral.

Con Mizrachi y Hernández se impone la juventud en esta contienda electoral tanto en la ciudad de Panamá como en San Miguelito.

A las 5:00 a.m. de este lunes, Mayer Mizrachi, reflexionaba sobre su logro y la responsabilidad que asumiría con el nuevo cargo.

"Hace 8 años estaba en una cárcel y hoy voy a ser el alcalde de la ciudad más importante de Centroamérica, y lo hicimos a punta de voluntad, sin vallas, sin estructura, sin experiencia", dijo el joven empresario. "Lo único que puedo decir es gracias. Estoy lleno de humildad y agradecimiento. No los voy a defraudar", dijo Mizrachi.

El electo alcalde capitalino también agradeció a Torrijos- `Martin, sin ti no estuviera aquí. No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy que confiaste en mí, mi visión y mi juventud. Tu consejo y apoyo fue invaluable para lograr la victoria. Hoy me siento honrado y agradecido de llamarte mi amigo", fue el mensaje que envió Mayer a Martín Torrijos, el candidato presidencial del Partido Popular.

