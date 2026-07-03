Mulino envía mensaje de unidad al pueblo estadounidense durante celebración de los 250 años de EE.UU.

El presidente de la República, José Raúl Mulino destacó la importancia de reconocer los procesos independistas como fuente de emancipación política, de identidad y valores propios de una nación libre.

Sus palabras se dieron durante el acto de celebración de los 250 años de independencia, evento donde envió en mensaje de unidad al pueblo estadounidense, a través del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera-

Acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino, el mandatario añadió que Panamá no sólo celebra las independencias, sino que las defiende y, ademas, resaltó la historia entre ambos países que, aunque diferentes, se encuentran a lo largo del tiempo, incluso en nuestra independencia de la República de Colombia.

Mulino, durante su mensaje, igualmente, destacó y reafirmó la autonomía del Canal de Panamá, del cual resaltó que -avalado por el Tratado de Neutralidad- sirve al comercio mundial, ampliado y funcionando eficientemente en manos panameñas.

"Ambas naciones construimos una relación de amistad y cooperación en la que siempre debe prevalecer el diálogo y respeto por la soberanía nacional", expuso.



