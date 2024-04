Mulino: “Estoy más unido a RM que nunca, hoy y siempre"

El candidato presidencial por la alianza de los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, José Raúl Mulino, realizó dos grandes caminatas por Aguadulce, donde afirmó que su unidad y amistad con Ricardo Martinelli está más fuerte que nunca.

Mulino, quien estuvo acompañado de su esposa Maricel de Mulino, Ventura Vega y todos los candidatos de la alianza en el circuito 2-4, dejó muy claro que su gobierno trabajará de la mano con Martinelli quien en su administración echó a andar este país.

“Quieren romper a todas costas la unidad y amistad que tengo con Ricardo Martinelli. Estos adversarios que no mueven votos no escatiman un solo esfuerzo para atacarme con campaña sucia; que es lo que no me han dicho a mí, a mi esposa y a mis hijos, en una acción burda, cobarde y absurda”, manifestó Mulino.

Indicó durante su recorrido por todo el país que “yo he podido encontrar que el voto popular de este país, quiere a Ricardo y lo ve como una persona que lo dio todo de sí por echar andar a este país, dar empleos bien remunerados a la gente y oportunidades de vivir bien”.

El candidato presidencial que lidera todas las encuestas reiteró que su alianza con Martinelli será de hoy, mañana y siempre.

“Les digo que vamos a estar y vamos a seguir y vamos a trabajar unidos con Ricardo hoy, mañana y siempre aunque les arda donde los arda”, repitió Mulino, tras anunciar que el tren que construirá su gobierno tendrá una parada en Aguadulce.

“El tren va a pasar por aquí también y eso va a traer proyectos, empleos y turismo a todas las áreas por donde pasará. La ruta se tiene que estructurar tocando a todos los pueblos importantes y de potencial turístico, y aquí en Coclé lo tienen todo”, expresó Mulino en Aguadulce.

También prometió que en su gobierno esta población dejará de sufrir por la falta de agua potable en sus hogares, se rehabilitarán sus carreteras y se culminará y equipará la nueva policlínica de la Caja de Seguro Social (CSS), una obra que se dejó en fase de construcción desde el gobierno de Ricardo Martinelli y dos administraciones no han podido concluir.

El candidato presidencial pidió a la población aguadulceña tener esperanza en que su gobierno la economía de todo el país volverá a repuntar, llevando prosperidad a todos los panameños.

Es decir, “más chen chen para todos”, destacó Mulino, quien dijo que en su administración también se dará todo el apoyo al proyecto de la terminal portuaria de Aguadulce, obra que tendrá importancia dentro de la actividad logística de Panamá y será de alto impacto económico para este distrito.

También, el proyecto de reactivar la producción de etanol a base de la caña de azúcar impactará y le dará el dinamismo económico que tuvo la ciudad de Aguadulce años atrás, informó Mulino.

Este proyecto de la fórmula de trabajo Martinelli-Mulino tendrá como eje la producción de caña de azúcar en toda la región de provincias centrales y Veraguas.

El candidato presidencial se refirió al tema educativo y deportivo en Aguadulce, centro del béisbol en la provincia de Coclé.

Mulino reiteró que su administración revivirá el programa de entrega de mochilas, útiles escolares y laptops a los estudiantes como una forma de impulsar el estudio académico pero conectado a las nuevas tendencias.

