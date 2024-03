Mulino: Me quieren descabezar porque soy amigo de Martinelli

El candidato presidencial de la alianza Realizando Metas (RM) y el Partido Alianza, José Raúl Mulino, no descarta que el motivo por el cual buscan inhabilitar su candidatura para las elecciones generales del 5 de mayo próximo, sea su amistad con el expresidentes de la República, Ricardo Martinelli.

Pese a la admisión del recurso presentado, Mulino confía en que la Corte Suprema de Justicia no se prestará para complacer intereses que buscan sacarlo de la contienda electoral.

"No creo que la Corte Suprema se preste para descabezar, por segunda vez, a dos partidos políticos de preferencia electoral", ha dicho Mulino. "Eso sí va a traer una alteración importante del torneo electoral de mayo", advirtió el candidato de RM y Alianza.

"¿Por qué me quieren descabezar?, porque soy un aliado de Ricardo Martinelli. Yo creo que no hay que ser muy inteligente para entenderlo. Me quieren descabezar porque soy amigo de Martinelli y lo reemplacé en la contienda electoral y no me pueden achacar absolutamente ningún delito", señaló.

¿Cómo puedes defender eso?

Bueno, no nos queda otro camino que la justicia, digo, que los canales que la justicia brinda, señaló.

Mulino adelantó que un grupo importante de abogados del país se están reuniendo y presentarán múltiples alegatos para demostrar que se trata de otra patraña.

El abanderado de la alianza Para Salvar a Panamá también hizo un llamado al procurador general de la Nación, Javier Caraballo.

"Hago un llamado muy responsable al señor Procurador de la Nación, que es a quien le tocó dar la opinión constitucionalmente, para que piense muy bien lo que va a hacer". Mulino también extendió su llamado a magistrado Olmedo Arrocha

Él -Arrocha -admitió, ¿no?

Bueno. No significa absolutamente nada. Después de que tú cumplas con los requisitos que establece el código, a tí te admitirá una demanda. En constitucionalidad, o en un juzgado circuito, o donde corresponda, te la admitirá. No se han pronunciado sobre el fondo, respondió Mulino.

¿Eso puede tardar cuánto tiempo en fallar?

La corte demora hasta 20 años para fallar muchas veces. Yo tengo un caso que lleva 19.

¿Puede hacerse antes del torneo? ¿Teme que le puedan descalificar?

Espero que no. Porque estos tipos no tienen miramientos en usar el poder para acelerar los términos, Así que, yo espero que no lo hagan, porque este torneo electoral se va a volver una gran mueca nacional.

De esta manera, el candidato de la alianza Para Salvar a Panamá (RM -Alianza), José Raúl Mulino, respondió al recurso de inconstitucionalidad presentado y admitido por la Corte en contra de su candidatura presidencial, luego de la inhabilitación del principal de la nómina, Ricardo Martinelli Berrocal.

