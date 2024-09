Mulino pide a la comunidad internacional más sanciones y aislamiento contra Venezuela

El presidente, José Raúl Mulino, considera que la comunidad internacional debería actuar con un nivel más alto de sanciones y de aislamiento internacional contra Venezuela.

Durante una entrevista para DW Noticias en español, Mulino indicó que Colombia y Brasil apuntan a una dirección correcta, sin embargo, la voluntad política de Nicolás Maduro no se compagina a la realiza política interna, a la que está sometiendo su pueblo Venezuela.

Sobre el asilo otorgado por España al líder opositor Edmundo González, dijo no comprender sus circunstancias, pero definitivamente su salida de Venezuela es un factor que señala un antes y un después.

“Yo soy un poco escéptico del gobierno en el exilio, no conozco ninguno en la historia reciente que haya prosperado, y ya Venezuela pasó una situación más o menos similar con Juan Guaidó, aunque el señor Edmundo tiene toda la legitimidad del mundo, pero es muy difícil maniobrar desde el exterior”, subrayó.

Agregó que Panamá siempre estará en la esquina de María Corina Machado en la lucha contra la dictadura venezolana.

El mandatario señaló que está muy preocupado de que el flujo de venezolanos se incremente, si la solución no llega a Venezuela.

Según Mulino, la repatriación se irá haciendo con los Estados Unidos tal y como lo tienen planeado y agregó que evidentemente sí hay una crisis profundísima en Venezuela que afecta y golpea, pero Panamá no va ceder en su esfuerzo de lograr el cierre completo de esa frontera.

“Nosotros no podemos tener ahí una extensión de la frontera norteamericana dentro de nuestro país”, expresó.

En cuanto a las listas discriminatorias, Mulino dijo que Panamá merece respeto internacional y rechazó que pongan al país en ese tipo de listas con países que están en otra condición muy distinta a la de Panamá.

“Panamá es un país que coopera, sin embargo, no es justo que un país que coopera, entre ellos con la Unión Europea en temas de lavado de dinero, control de terrorismo, evasiones, etc., sea catalogado de esta manera por el Parlamento Europeo, que no necesariamente son los que dirigen la política internacional en sus países”, enfatizó.

Rechazó enérgicamente y reiteró que el país que tenga a Panamá en esas listas, no tiene derecho a participar en ningún acto público, ni licitaciones ni contratos.

Respecto al expresidente Ricardo Martinelli, explicó que está en la embajada de Nicaragua asilado, valiéndose de un derecho bilateral que existe en tratados internacionales.

“Eso no tiene nada que ver con la condición de régimen de Nicaragua que sin duda alguna es una dictadura política reprochable desde todo punto de vista”, añadió.