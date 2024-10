Mulino pidió a sus funcionarios bajarse de las nóminas del CD

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró este jueves que no se entrometerá en los asuntos internos de los partidos políticos tras ser consultado por las próximas elecciones del partido Cambio Democrático.



De acuerdo con el mandatario, para evitar situaciones convulsas le solicitó a funcionarios de su Gobierno que se bajaran de esas nóminas.



"Les pedí que se bajaran para no tener funcionarios de mi gobierno inmersos en la campaña política interna de ese partido", expuso.



Además subrayó que quien quiera política debe buscar sus votos, pero no prometiendo apoyo del gobierno y mucho menos empleos.



"Tenemos que reducir gastos y las luchas internas de los partidos, el que sea, no es problema mío como presidente de la República", precisó.



Mulino aclaró que no se inclina por ninguno de los candidatos, Yanibel Ábrego o Roberto Henríquez, porque él no pertenece a Cambio Democrático.



"No apoyo a ninguno de los dos, yo no soy CD, yo no soy CD. Ni estoy metiendo a mi gobierno en ninguna trifulca política partidista en este momento", recalcó el mandatario.

No es la primera vez que Mulino se desmarca de esta contienda interna. Pese a ello, la exdiputada Yanibel Ábrego ha intentado endosarse un falso apoyo del presidente Mulino.

Su estrategia se da debido a que Henríquez sí cuenta con el respaldo de una figura de peso como el expresidente Ricardo Martinelli, fundador del CD.



Cambio Democrático realizará el próximo 27 de octubre una convención nacional, en la que renovará su junta directiva. Ambas nóminas están conformadas por 15 cargos.