Panamá advierte que adoptará medidas 'interamericanas' tras las elecciones en Venezuela

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, advirtió este lunes que en las "próximas horas" se anunciarán "medidas de acuerdo a las reglas interamericanas" tras "sumarse al rechazo" internacional sobre los resultados de las elecciones en Venezuela, que dan por ganador al actual mandatario, Nicolás Maduro.



"Panamá se suma al rechazo generalizado respecto del resultado electoral en Venezuela. Aspirábamos a que se respetara la voluntad popular y tal situación fue desconocida. Accionaremos individual y colectivamente a favor de la democracia venezolana. Anunciaremos medidas que adoptaremos de acuerdo a las reglas interamericanas en las próximas horas", escribió en su cuenta de X el presidente panameño.



Anoche, el Canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, reclamó que "la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada" en los comicios presidenciales de Venezuela, porque es "mucho más importante tener la razón y los votos para la victoria" que ser declarado ganador.



"Con la democracia se come, se educa, se cura, y se puede perder también. En una elección lo importante no es solo que te declaren ganador, es mucho más importante tener la razón y los votos para la victoria. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada", afirmó Martínez-Acha en su cuenta oficial de la red social X.



Y concluyó: "¡Por el bienestar y la reconciliación del pueblo venezolano, ya basta!".



Según el primer reporte del el Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro, que lleva en el poder desde 2013, fue reelegido con el 51,2 % de los votos (5.150.092 apoyos), mientras que el candidato de la principal coalición opositora, Edmundo González Urrutia, obtuvo 4.445.978, los que supone el 44,2 % de los sufragios.



Tras conocerse los resultados, González Urrutia, cuya principal valedora es la líder antichavista María Corina Machado, denunció que "se han violado todas las normas" hasta el punto que "aún no han sido entregadas la mayoría de las actas".



El diplomático aseguró que su mensaje y el de la coalición que representa -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- de "reconciliación y cambio en paz sigue vigente", y dijo que están "convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente".



Parte de la comunidad internacional ha desconocido o puesto en duda los resultados de los comicios venezolanos celebrado este pasado domingo.