Panamá se suma al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela

El presidente panameño, José Raúl Mulino, se sumó este viernes al reconocimiento del candidato opositor Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente electo de Venezuela, después de que el Centro Nacional Electoral (CNE) de la nación suramericana diera como vencedor a Nicolás Maduro en unas elecciones el pasado domingo que Panamá considera "fraudulentas".



"Panamá se une al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como electo presidente de Venezuela. Que impere el respeto a la voluntad popular como base de la democracia", afirmó Mulino en su cuenta de X.



El presidente panameño ya se había posicionado claramente contra el resultado anunciado por la CNE tras los comicios del domingo, un ente electoral que este mismo viernes ratificó que Maduro fue reelegido en los comicios presidenciales con el 51,95 % de los votos, frente al 43,18 % del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, con el 96,87 % de las actas escrutadas.



González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado hicieron sin embargo públicas un 81 % de las actas de votación que dan como ganador al candidato opositor con el 67 % de los votos, frente a un 30 % obtenido por Maduro.



Estas acusaciones de fraude electoral han llevado a varios países al reconocimiento de González Urrutia como ganador de los comicios, convirtiéndose en el presidente electo de Panamá.



Al reconocimiento el jueves hecho por el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, de que González Urrutia fue el ganador "de la mayoría de votos en las elecciones presidenciales", se suman los reconocimientos de Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador o Costa Rica.



El Gobierno de Panamá, presidido por Mulino, ha sido un férreo crítico de las elecciones venezolanas, exigiendo transparencia incluso antes de celebrarse. Tras los resultados no solo las declararon "fraudulentas", sino que puso en "suspenso" las relaciones y retiró el cuerpo diplomático del país suramericano. Actualmente, el espacio aéreo entre ambos países está cerrado.



Después no tuvo reparos en calificar como "deprimente" que los países miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) no alcanzaran el miércoles el consenso necesario para aprobar una resolución que pedía a las autoridades venezolanas publicar "de inmediato" las actas de las elecciones del pasado domingo con "argumentos absurdos y estúpidos".



Ante la falta de consenso en la OEA "lo único que nos queda a los países es, de manera individual, seguir expresando nuestro rechazo y cooperando colectivamente en cualquier acción multilateral que tienda a restablecer la democracia en Venezuela lo antes posible", dijo el jueves Mulino.



La OEA discutía la aprobación de una resolución que pedía a las autoridades de Venezuela publicar "de inmediato" las actas de las elecciones del pasado domingo, ya que el Centro Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no ha mostrado las actas de totalización, algo que le ha exigido tanto la oposición como la ciudadanía en multitudinarias protestas y parte de la comunidad internacional.

