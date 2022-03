Pedro Miguel González no permitirá que se pretenda asaltar la dirigencia del PRD desde el Gobierno

“Si lo que se pretende es imponer desde las posiciones de poder, el liderazgo del partido, entonces habrá un enfrentamiento”, fue la advertencia del secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, sobre la contienda interna por las estructuras de gobierno que se agita a lo interno del colectivo gobernante.

González anunció que aspiraría a reelegirse en la secretaría general del partido, si no se logra una nómina de consenso y si, por el contrario, se enarbolan candidaturas con una clara intención de usarlas como vitrinas para futuras candidaturas presidenciales.

“Si por el contrario, lo que se pretende es asaltar desde el Gobierno las posiciones de dirección del partido y retrotraernos a etapas que superamos en el último congreso de 2016, entonces habrá un enfrentamiento necesario, no solo por la secretaría general del partido o por la presidencia, sino por otros cargos del CEN (Consejo Ejecutivo Nacional)”, dijo González.

El PRD celebrará el próximo 27 de marzo, elecciones para elegir a los convencionales que deberán en el mes de mayo escoger a la nueva dirigencia del partido político.

Dentro de las filas del partido hay una corriente que respalda al vicepresidente José Gabriel Carrizo para la secretaría general, que también tiene intenciones de que este sea el abanderado del PRD para la contienda electoral de 2024.

Con esta posición no concuerda Pedro Miguel González, que informó que se está discutiendo para lograr una dirección de consenso que no responda a proyectos electorales unipersonales, la cual si se llega a consolidar, no participaría de la misma.



González conoce del interés de la corriente que impulsa la candidatura de Carrizo, por lo que dijo que están conversando para llegar a entendimientos.

“Y dentro de este proceso, generar una dirección institucional que nos permita seguir avanzando en la dirección correcta y no regresar al partido electoral y clientelista que dejamos atrás en 2016”, resaltó el representante legal del PRD.

La figura de Laurentino Cortizo como candidato presidencial y posterior presidente de la República sirvió como catalizador para calmar las aguas turbulentas que a lo interno golpeaban al PRD, las cuales por una década alejó al partido político del poder.

Sin embargo, nuevamente estas parecen agitarse al asomarse en el panorama dos corrientes definidas dentro del partido, una que se inclina por la figura del vicepresidente y otra que lidera la actual cúpula del partido gobernante.

