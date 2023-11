PRD pierde más de 30 mil adherentes en casi un año

La actual crisis que se vive en el país por el tema minero, sumado a la mala gestión gubernamental del presidente, Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo, han hecho que el Partido Revolucionario Democrático (PRD), en casi un año haya perdido más de 30 mil adherentes.

A diciembre del año pasado, el gobernante PRD contaba en sus filas con 724 mil 379 miembros, mientras que al 23 de noviembre la fecha cuenta con 693 mil 756, es decir, 30 mil 623 inscritos menos.

Expertos señalan que dicha disminución se debe en gran parte, a la perdida de credibilidad y la mala gestión gubernamental.

Sumado a ello, están la aparición de algunos escándalos en el Gobierno, como por ejemplo el de la entrega de auxilios económicos por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), a miembros de la farándula, así como a hijos y familiares cercanos de miembros de la actual administración.

Además de esto, está la crisis que se vive en el país por la firma del contrato de concesión entre Minera Panamá y el Estado.

Esta situación ha mantenido por más de 35 día en las calles a diversos sectores de la sociedad panameña, algunos pidiendo la derogatoria del contrato y otros que se declare la inconstitucionalidad del contrato por parte de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Curiosamente, desde que se dio inicio a estas protestas, el PRD perdió hasta el pasado jueves 23 de noviembre, la cantidad de 13 mil 767 miembros.'

Desde el pasado 20 de octubre, el colectivo gobernante ha venido perdiendo en promedio entre 2,000 y 2,500 inscritos, según datos del Tribunal Electoral.

Frente a la disminución de adherentes que está teniendo el colectivo gobernante, el abogado Alfonso Fraguela comentó que el abandono de miembros de las filas del PRD, le hace suponer que se debe a la poca confianza en la diligencia y lo que ha venido enfrentando desde la panadería hasta ahora.

Explicó que las personas no permanecen donde no quieren estar o donde no se sienten bien, algo que está ocurriendo con el actual partido en gobierno.

"Lo que está ocurriendo en este colectivo y en otros, se debe a la poca confianza que ven en ellos, y exploran otras alternativas donde sí sean considerados y valorados", argumento.

Fraguela afirmó que actualmente los partidos políticos ven a sus miembros como dinero que reciben por el subsidio electoral y muy esporádicamente por el talento y conocimientos que pudieran aportar para presentar propuestas innovadoras para el país.

Por su parte, el analista político, Jaime Porcell, indicó que la salida de los miembros del PRD, obedece a que se trata de un partido clientelista, el cual no afinca a su membresía, más allá de actuar como una agencia de empleo.

"También es cierto que cuando ellos se sienten decepcionados, porque sus promesas no se las han cumplido o como ahora que están pasando como partido por su peor crisis desde que se establecieron como fuerza política hace más de 40 años, se produce esa fuga masiva", expresó.

