Proyecto que autoriza importación y venta de pruebas rápidas de covid-19 espera sanción presidencial

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 752, mediante el cual se autoriza la importación, comercialización, distribución y uso de pruebas autoaplicadas para la detección de covid-19.

La propuesta fue avalada por 43 diputados, 4 votaron en contra, y no hubo abstenciones.

Según los diputados, el objetivo del proyecto es brindar a la ciudadanía una alternativa para que de manera inmediata puedan realizarse una prueba para detectar covid-19 sin tener que exponerse a largas filas o pagar altas sumas de dinero.

Destaca que las pruebas están dirigidas a personas asintomáticas y las de contacto estrecho con contagiados de covid-19, los cuales de salir positivos deberán realizarse una segunda prueba en puntos fijos del Ministerio de Salud (Minsa) u otros centros autorizados, como clínicas privadas que tengan la certificación.

Se explicó que las farmacias tendrán como protocolo registrar los datos de la persona que utilizará la prueba, el cual será registrado en una plataforma que deberá ser implementada por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), en coordinación con el Instituto Conmemorativo Gorgas.

El proyecto plantea que las pruebas no serán consideradas para la emisión de certificados de incapacidad, hasta que sean validadas por in profesional idóneo.

De igual forma, está prohibido efectuar publicidad de las pruebas rápidas para detectar covid-19 dirigida al público.

La proponente de esta propuesta, Kayra Harding, dijo que el proyecto busca regular la importación, comercialización y distribución de las pruebas, "ahora tenemos la herramienta jurídica para que los panameños puedan ir a una farmacia, supermercado, cumplir con los requisitos y tener estas pruebas confiables, efectivas y eficaces".

