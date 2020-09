'¿Qué hay pa' ella?' Director de la CSS, Enrique Lau, aclara su frase durante intervención en la Asamblea Nacional

El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, lamentó que se sacara de contexto una frase que pronunció mientras la diputada Yanibel Ábrego hacía cuestionamientos sobre el presupuesto de la institución de salud.

Según Lau, en ningún momento dijo: "¿qué hay pa' ella?". El galeno explicó que cada vez que un diputado hace uso de la palabra él pregunta: "¿qué tenemos ahí?".

"Honorable diputada Yanibel Ábrego, la verdad que lamento muchísimo este tipo de situaciones. Cada vez que un diputado de esta comisión hace uso de la palabra yo pregunto: '¿qué tenemos ahí?, ¿qué hay ahí?' para poder contestar, porque entiendo que además de la función presupuestaria, cada diputado quiere saber qué tipo de inversiones hay en sus respectivas áreas", aclaró ayer Lau.

El director de la CSS añadió que no cerró el micrófono porque no estaba haciendo nada malo.

En este sentido, añadió que es su deber responderle a los diputados y reiteró que en ningún instante dijo algo negativo hacia Ábrego.

"Lamento profundamente estos inconvenientes. Si esto se debió a una mala interpretación de lo que dije, lo dejo muy claro. Usted a mí no me ha pedido nada y yo a usted sería incapaz de decirle cualquier cosa que no sea lo que corresponde en el ejercicio correcto de la administración pública", precisó.

Lau, además, condenó que hayan usado esta frase para crear una situación para generar morbo.

"Lamento que hayan utilizado una consulta que estoy haciendo con relación al, ¿qué hay ahí?, para poder contestar y que lo usen con otro propósito", recalcó.

El miércoles, Lau sustentó el presupuesto de la CSS para 2021. Lo solicitado fue 6,267.9 millones de dólares y lo recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas es 5,938.2 millones. Una reducción de 329.7 millones, aseguró Lau Cortés.