Reincorporar Río Indio a la cuenca del Canal es prioritario

Reincorporar Río Indio a la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá es un tema prioritario, recaló este jueves el candidato a vicepresidente José Raúl Mulino.

Para Mulino el tema debe empezar rápido debido a que no puede ponerse en riesgo la supervivencia de la vía interoceánica.

"Hace tres semanas estuvimos hablando del tema con el administrador del Canal y lo que le ofrecimos fue todo el apoyo para empezar de una vez. Si hay que pasar una ley en la asamblea se hace, pero ojalá la terminen de pasar en este periodo legislativo", dijo Mulino a Nex Noticias.

A juicio de Mulino este sería un gran avance en medio del poco movimiento que hay actualmente. Agregó que esto permitiría hacer las coordinaciones con el Canal, quien tendría que llevar adelante el peso del proyecto.

"Cualquier cosa se puede enredar, pero el canal de Panamá tiene que sobrevivir porque es nuestro símbolo de nación, nuestro símbolo distintivo, que costó generaciones de lucha", agregó.

Para el exministro es inconcebible que por falta de agua, que va en aumento porque no es una cuestión nada más de este Fenómeno del Niño sino una proyección a largo plazo, se afecte la operación de la vía.

Mulino precisó que es irrelevante que el proyecto no se termine en el próximo gobierno porque lo fundamental es que se ejecute.

En general, el tema del recurso hídrico debe atenderse de manera integral. Mulino apuesta por una Autoridad Nacional de Agua con independencia, autonomía y con capacidad de gestión no solamente que el gobierno le ponga los recursos sino que lo sepan ejecutar.

"Que no se malinterprete. No estoy diciendo que hay que privatizar el IDAAN. Yo no creo en eso pero, eso no significa que un gobierno no pueda ser competente para manejar una entidad de aguas", precisó.

En esta línea considera que deben resolverse temas como las fugas de agua y arrancar con otras potabilizadoras, como la que ha propuesto la fórmula Martinelli-Mulino en Bayano para hacerle frente al crecimiento poblacional en Panamá Este.

Idea novedosa

José Raúl Mulino también aspira a hacer de Colón una ciudad estado, que le permita pararse sobre sus propios pies, en función de sus iniciativas y recursos.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

"Colón es una potencia desde el punto de vista comercial, hay reinventar y relanzar la zona libre y potenciar el turismo. Es un proyecto que tengo en borrador y es novedoso", comentó.

Con respecto a la costa abajo, el excanciller comentó que en algún momento se debe pensar en una conexión con la provincia de Bocas del Toro, en la medida de las posibilidades.

"La mina se fue. De algún cuero saldrán las correas", subrayó el candidato a vicepresidente por Realizando Metas y Alianza.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!