Ricardo Martinelli y Alejandro Pérez cuentan toda la verdad detrás del video difundido por Foco

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y el abogado Alejandro Pérez aclararon este miércoles todo lo ocurrido en el Club Deportivo Español, luego de que el medio Foco publicara un video en el que lo relacionaba con el esposo de una de las juezas del caso Pinchazos, Marisol Osorio.

Versión impresa

Martinelli destacó que la persona que saluda a su salida del local no es Ricardo Ramírez, esposo de la jueza, sino que se trata de Amado Arjona padre.

"Estábamos conversando todos. A mi salida el señor que dicen que es esposo de la jueza, que en realidad es Amado Arjona, me dijo: 'hola presidente y nos choteamos'. No sé quién es Ricardo Ramírez, en mi vida lo he visto", dijo el exmandatario.

Martinelli recalcó que en el lugar mencionado se tomó fotos con todo el mundo. Además se reunió con Alejandro Pérez y Virgilio Crespo para hablar de diferentes temas, no para realizar ningún arreglo como asegura Foco.

Por su parte el abogado Alejandro Pérez explicó que el video fue sustraído, editado y replicado luego por otros medios, que no investigaron los hechos reales.

"Estamos pidiendo a la junta directiva del restaurante que nos diga quién pidió el video. Obtuvieron las pruebas de forma ilícita, han alterado la información y tergiversado todo", expresó Pérez.

El abogado adelantó que esta tarde visitaría la fiscalía anticorrupción para aclarar la situación. Pérez pidió respeto porque con la información se atenta a su reputación como abogado. De igual forma detalló que él no formó parte del equipo defensor de Martinelli en el caso Pinchazos.

Por otro lado, el abogado Roniel Ortiz confirmó las acciones legales que se emprenderán, con demandas civiles que incluyen el secuestro de bienes, contra los que se robaron el video, Foco y los que han rebotado la información.

VEA TAMBIÉN: Diputados independientes presentan demanda de inconstitucionalidad contra Ley Electoral

En tanto que el vocero Luis Eduardo Camacho advirtió que todo el que insista en difamar a Ricardo Martinelli puede ir preparando la chequera, porque las acciones ahora serán de carácter civil.

#AEstaHora Abogado del expresidente Ricardo Martinelli, Alejandro Pérez, se refiere a video que circuló en redes sociales. Video: Víctor Arosemena pic.twitter.com/vVYgc3TOHL— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) December 15, 2021

#Último Expresidente Ricardo Martinelli presenta querella penal en caso “New Business”. 'A mí me estafaron', dijo el exmandatario. pic.twitter.com/bMG2IWhgCn— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) December 15, 2021

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!