Rómulo Roux pretende revocar mandato de diputados de CD para silenciar denuncias de malversación de subsidio electoral del partido

El equipo legal de los 15 diputados de Cambio Democrático que apoyan a Ricardo Martinelli presentaron un recurso de reconsideración contra la admisión de la solicitud para revocarles el mandato



Panamá, 16 de diciembre de 2021. La defensa legal de los 15 diputados de Cambio Democrático (CD) que han denunciado inconsistencias, irregularidades y la posible comisión de delitos en el manejo del subsidio electoral asignado a este partido informó que se han presentado los respectivos RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN ante el Tribunal de Honor y Disciplina de Cambio Democrático contra la admisión de la solicitud de revocatoria de mandato en contra de estos parlamentarios.



La información de la presentación del referido RECURSO DE RECONSIDERACIÓN se desprende de una nota de prensa emitida por el equipo legal de los diputados de CD, encabezados por el abogado Carlos Carrillo.



Los hechos que han fundamentado la solicitud para la revocatoria de mandato y expulsión de los 15 diputados, pedida por el presidente de Cambio Democrático, Rómulo Roux, no constituyen causal para iniciar proceso alguno contra estos parlamentarios, debido a que su verdadero propósito es silenciar las denuncias de la malversación de los fondos del subsidio electoral de CD, tal como se ha evidenciado en la auditoría correspondiente y las noticias publicadas en medios, añade la nota de prensa.



“El derecho a disentir es un pilar fundamental de un sistema democrático y es inmoral e ilegal que se inicie un proceso de persecución política contra los 15 diputados que han denunciado esa posible comisión de delitos, por parte de la actual Junta Directiva de Cambio Democrático en el manejo los dineros del subsidio electoral asignado a este partido”, sostiene el despacho de prensa de los abogados.

El documento añade: El supuesto hecho que ha sustentado la solicitud de revocatoria de mandato y expulsión de los diputados de Cambio Democrático es el incumplimiento del lineamiento acordado por el presidente de CD, Rómulo Roux, y su Junta Directiva, con fecha de 29 de junio de 2021, en el que se señaló que este partido presentaría su candidato propio para la elección de directiva de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2021-2022, rechazando cualquier tipo de voto a favor de otro candidato. Esto viola los principios y estatutos del partido Cambio Democrático, principalmente el numeral 6 del artículo 6 que establece:



​“6. Somos un partido que creemos en la democracia no solo como sistema de gobierno, sino como forma de vida; unen una democracia participativa, en la que verdaderamente intervengan todos los sectores de la sociedad panameña…”



Independientemente de que ejercer el derecho a voto para elegir al Presidente de la Asamblea Nacional no puede ser causal de revocatoria de mandato, ni de expulsión, los 15 diputados nunca recibieron advertencia alguna por los actos que realizaron por parte del Fiscal del partido, lo cual es un requisito esencial establecido en el artículo 133 del Estatuto de Cambio Democrático, destaca la nota de prensa.



La solicitud de revocatoria y expulsión de los 15 diputados se presenta el 22 de noviembre 2021 y se admite el 30 de noviembre de 2021 a pesar de que al momento de ejercer su función constitucional de elegir al presidente de la Asamblea Nacional y hasta la fecha no se ha publicado en el Boletín del Tribunal Electoral el Reglamento Interno de Funcionamiento del Tribunal de Honor y Disciplina de CD, lo cual es un acto necesario para que tenga fuerza de Ley y pueda aplicarse, sostiene el pronunciamiento del equipo legal de los 15 diputados de CD.