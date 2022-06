Si el FAD no logra constituirse en partido, sus candidatos irán por libre postulación

De no lograr constituirse en partido político para las elecciones del 5 de mayo de 2024, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) pretende impulsar sus candidatos mediante la libre postulación.

Versión impresa

Y es que los partidos políticos en formación tienen hasta el próximo 31 de diciembre para ser reconocidos por el Tribunal Electoral, de lo contratio no podrán participar de la contienda venidera.

Hasta los primeros días de junio el FAD cuenta con 11, 476 adherentes de los 39,296 que necesita para lograr inscribirse.

El dirigente del FAD, Genaro López manifestó que ellos continuarán recogiendo firmas para lograr convertirse en un partido reconocido por el Tribunal Electoral.

"Es verdad que estamos contra el tiempo, pero vamos a hacer todo lo posible para lograr todos los requisitos exigidos", expresó López.

Explicó que desde luego el nuevo mecanismo para recoger las firmas es un gran inconveniente, pero ello no los llevará a desistir de seguir con su proyecto.

"Por ahora estamos analizando que en caso tal que no se pueda conformar el partido para estas elecciones, postular a nuestros candidatos por libre postulación", confirmó el dirigente sindical.

Plantea que en efecto les ha sido difícil llegar a la población con la propuesta como un partido político diferentes a los ya existentes.

VEA TAMBIÉN: Nicaragüenses y colombianos, los que más solicitudes de refugiados presentaron en mayo

Considera que por ahora no les ha sido posible llevar ese proyecto de país que tienen, pero que poco a poco la población se dará cuenta de que los colectivos exietentes son lo mismo con diferentes nombres.

"Estamos consicentes que para la contienda de mayo de 2024 se nos complica un poco el panorama, pero vamos a seguir recogiendo las firmas hasta que el colectivo sea reconocido legalmente". expresó.

Ya el FAD ha participado de dos elecciones (2014 y 2019), no obstante en esos comicios no logró subsistir ya que no sacó los votos necesarios.

La mayor parte de personas que en su momento se inscribieron en el FAD fueron obreros de la construcción, docentes y estudiantes universitarios.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!